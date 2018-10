Die neue Blonde: Es ist nie genug

Na, was suchtet ihr so? In der neuen BLONDE (ab 5. Oktober am Kiosk!) dreht sich alles um das bittersüße Gefühl des Unbedingt-haben-Wollens.

BLONDE Editor in Chief Coci verrät euch mehr über die Obsession Issue

“Süchtig sein hat ein beschissenes Image. Zu Unrecht. Denn wenn man mal die Süchte außen vor lässt, die uns und anderen schaden, dann kann Sucht schlichtweg auch Antrieb, Hingabe und letzten Endes sogar Liebe bedeuten. Liebe zu etwas oder jemandem, die so stark ist, dass sie einem die Sinne benebelt.

Sucht wird dann zu einer Obsession, wenn sie einen ganz und gar einnimmt. Wenn man an nichts anderes mehr denken kann. Wenn es einfach nie genug ist. Und wenn man durch und durch für diese eine Obsession brennt. Wie wir für diese Ausgabe hier.

Sucht wird dann zu einer Obsession, wenn sie einen ganz und gar einnimmt.

Social-Media-Queen John Yuyi hat uns darin von ihrem Verlangen nach Likes und Love erzählt. Kolumnistin Ronja von Rönne sagt uns, warum sie (noch nicht) von Zigaretten losgekommen ist. Alli Neumann und Jana McKinnon sind mit uns drei Tage lang wach geblieben. Und dann wären da noch Jasna Fritzi Bauer, David Roth und Salwa Houmsi, die hier erklären, warum sie verdammt noch mal nicht aufhören können – womit erfahrt ihr natürlich im Heft!

Wir waren mit der japanischen Künstlerin Mademoiselle Yulia auf der Katzeninsel Aoshima und haben mit 120 Kitties Fake-Fur-Mäntel in Szene gesetzt. Ganz im Sinne der Dekadenz haben sich außerdem drei Rich Kids in Preppy Looks geworfen. Und wir konnten in Dessous der wohl schönsten Obsession der Welt nachgeben: der Liebe zwischen zwei Menschen. Ach, und so viel Sucht-­Klischee muss sein: In Vegas gezockt wurde natürlich auch….

Are you obsessed?

Drei preppy Kids, eine Stadtvilla in Berlin-Mitte – wir zelebrieren den absoluten Fashion-Überfluss.



Social-Media-Queen John Yuyi hat uns darin von ihrem Verlangen nach Likes und Love erzählt.



Mit der japanischen Künstlerin Mademoiselle Yulia haben wir mit 120 Kitties Fake-Fur-Mäntel in Szene gesetzt.



Alli Neumann und Jana McKinnon sind mit uns drei Tage lang wach geblieben.

Sucht-­Klischee erfüllt: In Vegas gezockt wurde auch noch.

Titelfoto: Ansgar Sollmann

Styling: Nina Petters

Produktion: Jenny Weser

Haare: Patrick Gorra @Ballsaal

Make-Up: Denise Grundmann @Ballsaal

Models: Sarra @miha, Char @Paparazzi, Fredrik @nisch