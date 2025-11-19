Fashion, Storys

Editorial: L’heure Parisienne

von

„L’heure Parisienne“ ist eine visuelle Hommage an den Pariser Moment – eine Inszenierung müheloser Eleganz und einer Atmosphäre, die von der besonderen Spannung zwischen Tradition und moderner Leichtigkeit geprägt ist.

 

Credits

Photographer – @joycevisuals
Model – @kristelkamp
Stylist – @aymericlelandais
Stylist assistant @_anna_billon_
MUA – @jaime.creates
Hairstylist – @hairwithlinda
Photo assistant @theurbanlenscollective

Das könnte euch auch gefallen:

Zwischen Leichtigkeit und Lust: In der Zwilling-Saison tanzen unsere Gedanken in den Himmel
Blonde, Blonder, Blondshell! Die Grunge Queen über ihr neues Album, Kinder kriegen und Tumblr Fashion
Frisch vom Runway: Diese 7 Beauty-Trends bestimmen 2025

Tags from the story
, ,
BLONDE MAGAZINE
Written By
Mehr von BLONDE MAGAZINE

Editorial: L’heure Parisienne

„L’heure Parisienne“ ist eine visuelle Hommage an den Pariser Moment – eine...
Read More

das könnte dir auch gefallen

DNA Report der BLONDE-Redaktion

Über die Kommunikation mit sich selbst: Der große DNA-Report der BLONDE-Redaktion

Die neue BLONDE #047: KLARTEXT – Weil Labern keine Lösung ist

Proud: Diese 5 New Yorker*innen leben ihr eigenes Spektrum