Editorial: L’heure Parisienne

„L’heure Parisienne“ ist eine visuelle Hommage an den Pariser Moment – eine Inszenierung müheloser Eleganz und einer Atmosphäre, die von der besonderen Spannung zwischen Tradition und moderner Leichtigkeit geprägt ist.
Credits
Photographer – @joycevisuals
Model – @kristelkamp
Stylist – @aymericlelandais
Stylist assistant @_anna_billon_
MUA – @jaime.creates
Hairstylist – @hairwithlinda
Photo assistant @theurbanlenscollective
