In der Modewelt gehen Machtspiele und Trends oft Hand in Hand. Diese Fotoserie spielt mit der faszinierenden Figur „The Dragon“, deren Charme und Manipulation Geschichten von Erfolg und Niederlagen erzählt.

Macht und Einfluss spielen in der Modewelt oft die Hauptrolle. Deshalb hat sich der Fotograf Alessandro Amarante mit einer besonders faszinierenden, wenn auch schwierigen Persönlichkeit beschäftigt: „The Dragon“. Diese Figur symbolisiert Menschen, die ihre Umgebung mit einer Mischung aus Charme und Manipulation beherrschen. Der Drache ist ein Phänomen, das die Dynamik der Modeindustrie auf den Kopf stellt. Mit einem einzigen Blick kann er die Richtung eines ganzen Projekts bestimmen. Er hält die Menschen um sich herum klein, um sich selbst zu entfalten.

Diese Fotoserie versucht, die komplexe Persönlichkeit des Drachens in all ihren Facetten einzufangen und erzählt eine Geschichte von Eroberung und Überlegenheit und von der ungezügelten Kraft, die in der Weiblichkeit liegen kann. Inspiriert von den Werken der Fotografen Ben Forum und Yanranxiong sollen die subtilen Nuancen der Machtspiele innerhalb der Modeindustrie aufgezeigt werden. Gleichzeitig ist diese Arbeit eine Hommage an alle FLINTA*, die sich in dieser Branche behaupten und für sich kämpfen. Es reflektiert die Komplexität und die Herausforderungen, die mit dem Streben nach Anerkennung verbunden sind. Denn oft ist die Arbeit in dieser Welt eine Gratwanderung zwischen Erfolg und Verlust – sei es in Bezug auf Beziehungen, Integrität oder der eigenen Identität.

Shirt: Squirting Schaschlik, Ohrringe: HeadxRush, Ring: Kitsch Kiosk

Shirt: Squirting Schaschlik, Ohrringe: HeadxRush, Ring: Kitsch Kiosk, Rock und Schuhe: Archive

Bodysuit und Kopfbedeckung: House of Akir by Rika Behrens, Kette: Rm Atu Gelovani, Ohrringe und Schuhe: Stylist's Own

Top: Lisa Nagel, Rock: Sinead Corey, Schuhe: Vagabond, Schmuck: Kitsch Kiosk

Kleid: TWOC

Bodysuit: House of Akir by Rika Behrens, Kette: Rm Atu Gelovani, Ohrringe: Stylist's Own

Kleid: TWOC, Ärmel: Ngoc Hien Anh Truong, Handschuhe: House of Akir by Rika Behrens

Bluse und Rock: Stylist's Own, Kette und Ohrringe: HeadxRush, Ring: Kitsch Kiosk, Schuhe: Sophia Webster

Bluse und Rock: Stylist's Own, Kette und Ohrringe: HeadxRush, Ring: Kitsch Kiosk, Schuhe: Sophia Webster

Kleid: House of Akir by Rika Behrens, Schuhe: Archiv, Kette und Ohrringe: Rm Atu Gelovani, Ring: Kitsch Kiosk

Oberteil: Cinq à Sept, Hose: Squirting Schaschlik, Schuhe: Jeffrey Campbell, Schmuck: Rm Atu Gelovani

Fotos & Art­di­rec­tion: Alessandro Amarante

Styling: Lida Lucia

Styling-Assistenz: Selin Özünal

Haare: Volkan Özacardi

Make-up: Myyen Ung, Charly Schulz

Set/Licht: Tina

Nailart: Tanja Gravina

Model: Sarah Gabriela Almoril

