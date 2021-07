Ob schlechte Anbindung oder Bedenken um die eigene Sicherheit: Nach einem Sommerabend kann der Heimweg schon mal zum Sorgenthema werden. Der nachhaltige Carsharing-Dienst WeShare hat dafür eine Lösung: Mit günstigen Gebühren und schneller Verfügbarkeit sollt ihr in Berlin und Hamburg gut ankommen. Die wichtigsten Infos und einen exklusiven Promocode für 10€ Startguthaben findet ihr hier.

Zeitgefühl, was ist das? Was vielleicht für Nachtarbeiter*innen anfangs Realität ist, wird jetzt auch für diejenigen zum Thema, die den eigenen Tagesrhythmus gerade wieder langsam umstellen. Dabei kann der Sinn für Planung schon mal auf den Kopf gestellt werden. Eine „Night Out” endet so zum Beispiel viel später, als gedacht. Am Wochenende oder in der Freizeit kann das auch positive Seiten haben, zum Beispiel dann, wenn man gerade mit Freund*innen Zeit verbringt und die Uhr gar nicht so genau im Auge behalten möchte. Auf solche Euphorie folgen aber wiederum auch bad News, gerade wenn es um den Heimweg oder die Fahrt zum nächsten Ziel geht. Der letzte Bus ist abgefahren, Laufen ist zu weit, es ist dunkel. Plus: Berichte über Gefahren auf dem Weg nach Hause werden nicht weniger – besonders für nicht-männlich gelesene Menschen. Der sichere Heimweg ist also auch 2021 noch ein Problem. Damit das nicht so bleibt, besteht ein Ziel weiterhin darin, die eigene Mobilität endlich selbst zu bestimmen – ohne Bedenken oder unangenehme Kompromisse. Der Carsharing-Anbieter WeShare ist zum Beispiel eine Option, um mit besserem Gefühl und selbstbestimmt am Ziel anzukommen. In Hamburg und Berlin fahren Nutzer*innen damit klimafreundlich und können ab sofort Geld sparen können.

Der letzte Bus ist abgefahren. Laufen ist zu weit, es ist dunkel, Berichte über Gefahren auf dem Weg nach Hause, besonders nachts, werden nicht weniger. Kurz: Der sichere Heimweg bleibt auch 2021 noch ein Problem. Das Ziel bleibt also weiterhin, die eigene Mobilität endlich selbst bestimmen zu können.

Gut ankommen: So geht’s

Unter den Carsharing-Diensten ist WeShare der einzige, der zu 100% auf nachhaltige E-Mobilität setzt – zu jedem Zeitpunkt, an jedem Standort und mit jedem einzelnen Wagen. Konkret bedeutet das: Ausnahmslos alle Fahrzeuge (entweder VW DI.3 oder in Berlin auch e-Golf) werden als E-Autos mit 100% zertifiziertem Ökostrom betrieben. Damit bleibt auf dem Heimweg nicht nur die Luft sauberer, die Fahrt gestaltet sich zum Beispiel auch lärmschonend. Womit wir wieder mitten in der Nacht wären. Hier bekommen User*innen bei WeShare jetzt ab sofort Vergünstigungen. Die Grundgebühr von 1€ für das Mieten eines Fahrzeugs fällt zwischen 23 und 6 Uhr weg. Damit macht der Service sein Angebot attraktiver für diejenigen, die nach einem Abend im Park oder Drinks mit Freund*innen (nicht alkoholisch – don’t drink and drive!) günstiger und klimafreundlich mobil sein wollen.

Registrieren und mit Code 10 Euro Startguthaben sichern

„Wir sind aus den verschiedensten Gründen nachts unterwegs. Wieder nach Hause müssen wir nach einer tollen oder langen Nacht aber alle”, sagt das Team hinter WeShare zur neuen Aktion. „Wir möchten dazu beitragen, dass du gut heimkommst. Oder eben woandershin”. Klar, dass die sichere Fahrt auch nicht immer nach Hause führen muss. Vielleicht fühlt ihr euch ja gerade noch im privaten Runden wohler als in der Außen-Gastro und besucht verschiedene Kontakte lieber nacheinander Zuhause. Aber auch für Nachtarbeiter*innen, Babysitter*innen und viele andere User*innen ist der Service in jeder passenden Alltagssituation gedacht – Hauptsache „gut ankommen”. Falls ihr euch noch nicht bei WeShare registriert habt, könnt ihr dazu die passende App im App Store oder bei Google Play runterladen, euren Führerschein via Foto hochladen und eine Zahlungsmethode (Kreditkarte oder PayPal) angeben. Sichert euch dann noch 10 Euro Startguthaben mit unserem Guthaben-Code BLONDE10 während der Registrierung und fertig! Fahrt los, in jeder Situation – und kommt gut an.

Bezahlte Partnerschaft mit WeShare.

Bilder: PR