Warum Einrichtungsstücke kaufen, die nur retro aussehen und es nicht wirklich sind? In diesen Secondhand-Shops findet ihr echte Einzelstücke für euer Zuhause.

Möbel im Retro-Stil sind der hot Shit. Durchgesessene Polstersessel, amerikanische Dinerhocker, abgeschrammte Holzschränke. Und natürlich könnt ihr solch günstige Massenware in vielen Einrichtungshäusern finden. Warum aber kaufen wir nicht echte Retromöbel, die genauso budgetfreundlich sind und dazu vielleicht auch noch eine eigene Geschichte haben? In diesen Secondhand-Shops gibt es wahre Einzelstücke. Sie sind dem Retro-Stil nicht nachempfunden, sondern wurden tatsächlich schon jahrzehntelang geliebt. Wir sind bereit, uns neu in sie zu verlieben.

Das sind die tollsten Secondhand-Shops für Retromöbel

Auswahl aus mehr als 20.000 Artikel: Haushaltsauflösungen Helms in Oldenburg

Foto: Haushaltsauflösungen Helms Auf zwei Etagen und 500 Quadratmetern Ladenfläche finden bei „Haushaltsauflösungen Helms“ in Oldenburg viele besondere Retromöbel Platz. Mehr als 20.000 Artikel (!) stehen für euch zur Auswahl bereit – und alle sind zu einem fairen Preis erhältlich. Nehmt euch also direkt an einem Samstag zwischen 10-18 Uhr Zeit zum ausgiebigen Stöbern. Adresse: Am Brink 25, 26203 Oberlethe

Märchenhaftes aus zweiter Hand: Schneewitte Berlin

Nicht ganz hinter den sieben Bergen, aber am Prenzlauer Berg: Seit 1998 bietet „Schneewitte Berlin“ Märchenhaftes aus zweiter Hand an. Hier findet ihr Damenbekleidung und Accessoires von heute und damals sowie Schmuck, Retromöbel, Porzellan, Kurioses und Dekoratives bis in die 1980er-Jahre.

Adresse: Hufelandstr. 12, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg

Liebe auf den ersten Blick: Geliebte Möbel in Köln

Tausende Artikel unter einem Dach: Stilbruch in Hamburg

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Genau unsere Farben #stilbruchhamburg #secondhand #gebrauchtstattneu #trash #orangeismycolor Ein Beitrag geteilt von STILBRUCH (@stilbruch.hamburg) am Mär 29, 2019 um 5:14 PDT

In der riesigen Hamburger Secondhand-Welt „Stilbruch“ gibt’s tausende gebrauchte Artikel unter einem Dach. In den Stadtteilen Altona, Wandsbek und Harburg werden neben Büchern, Fahrrädern und Kleidung eine große Auswahl an einzigartigen Möbelstücken aus allen Stilen und Zeiten angeboten.

Adressen: (Wandsbek) Helbingstraße 63, 22047 Hamburg; (Altona) Ruhrstraße 51, 22761 Hamburg; (Harburg) Lüneburger Str. 39, 21073 Hamburg

Raues Industriedesign und verspielte Antiquitäten: Das 7. Zimmer in Hamburg

Ebenfalls in Hamburg (im Stadtteil Eppendorf) versammelt das „7. Zimmer“ ganz besondere potentielle Lieblingsteile für euer Zuhause. Zwischen rauem Industriedesign und verspielten Antiquitäten finden hier sogar viele StylistInnen für Wohnungsmagazine Requisiten zum Ausleihen.

Adresse: Hegestraße 7, 20251 Hamburg