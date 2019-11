Für den extra Gute-Laune-Boost an den kühleren Tagen sorgt das spritzig-frische V+ Curuba, das in seinem leuchtend glänzenden Gelb nicht nur mit der Sonne um die Wette strahlt. Der fruchtige Biermix mit leckerer Curuba und einem extra Schuss Tequila-Flavour weckt nochmal die vergangenen Sommererinnerungen und lässt uns durch die kalten Tage kommen. In diesem Sinne: Cheers!