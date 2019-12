Veganismus ist heutzutage weit verbreitet. Es ist eine Einstellung, welche sich auf alle Lebensbereiche ausbreitet, nicht nur auf die Essgewohnheiten. Um Menschen zu unterstützen, die sich entschieden haben, vegan zu leben, haben wir jede Menge 100% vegane Weihnachtsgeschenke gesammelt, bei denen sich Tier, Mensch und Planet gleichermaßen freuen!

vegane Accessoires

Warum Kork? Diese Frage stellt der Portemonnaie- und Gürtelhersteller natventure seinen Kunden auch. Weil es eine tolle Alternative zu Leder ist und durch korkbewachsene Gebiete Co2 absorbiert und somit positiv zum Klimaschutz beigetragen wird.

Die Portemonnaies sind ab 45 € via natventure-store.de erhältlich.

Das perfekte Geschenk für Heimgärtner*innen

Ein Kumpel oder eine Freundin von dir hat Spaß am Anpflanzen und Lust auf Neues? Mit dem Anzuchtset von satte Saat wird Farbe in den Garten, auf den Balkon und vordergründig in die nächste Mahlzeit gebracht! Denn das Gemüse wird Farben und Muster hervorbringen, die du so noch nicht gesehen hast. Klingt skurril? Just try it.

Unterschiedliche Sets sind aktuell zu einem reduzierten Preis von ca. 15 € via Amazon erhältlich.

Vegane Würze unter dem Baum

Eine diverse Auswahl an Gewürzen darf in keiner Küche fehlen! Auch nicht in der veganen. Was viele nicht wissen: Gewöhnliche Gewürzmischungen enthalten häufig Tier- oder Milchprodukte und machen handelsübliche Chips und andere Industrieprodukte für Veganer*innen ungenießbar. Natürlich gibt es auf dem Markt mittlerweile adäquate Alternativen – dieses Set hat sogar eine Lösung für das Chips-Dilemma und legt eine Mischung für selbstgemachte Gemüse Chips bei.

Aktuell ist die vegane Geschenkbox ausverkauft, was nur für ihre Popularität spricht. Lasst euch einfach auf die Mailing-Liste setzen und greift zu sobald sie (zu einem Preis von ca. 31 €) wieder erhältlich ist oder stöbert in der Zwischenzeit durch die große Auswahl an einzelnen veganen Gewürzen auf justspices.de

Der Klassiker zu Weihnachten: (vegane) Kosmetik

Jede*r ist schön, aber jede*r kann und soll sich auch so stylen, wie er*sie möchte, ein wichtiger Grundgedanke, dem wir uns bereits in unserer „Unisex Beauty“-Reihe gewidmet haben. Um den Vegan-Lovers nichts vorzuenthalten, gibt es am Markt neben nicht an Tieren getesteter Kosmetik ebenfalls rein vegan zusammengesetzte Produkte. Ob Lidschattenpaletten, Pinsel-Sets oder Lippenstifte: bei Luvia Cosmetics gibt es alles, was das cruelty free Make-Up-Herz begehrt.

Luvia Cosmetics ist nur einer der vielen rein veganen Anbieter im Sektor der dekorativen Kosmetik. Das Brand geht mit Trends, setzte neue und zeigt seine Produkte an allerlei Menschen – ja, auch Männern! Love! Los geht’s ab ca. 15€ für einen Lippenstift.

Das vegane Starterset

Auch die Großen haben mal klein angefangen. Genau so ist es beim veganen Lebensstil: Man startet meistens bei der Ernährung und arbeitet sich Stück für Stück in andere Bereiche vor. Du kennst jemanden, der bereits ein Vegan-Anfänger*in ist oder eine*r werden möchte? Dann ist das Vegan Starter Set von VeganBox genau das Richtige!

Für 18 € gibt es die Essentials für den Anfang via vegan-box.de

Noch mehr Weihnachtscontent gibt es hier:

Wirklich nützliche Geschenke für Alleinerziehende

Die Klima-Konferenz ist in vollem Gange, deswegen hier unsere Tipps für ein umweltfreundliches Fest