2022 geht es für viele Menschen darum, wieder ein wenig mehr Halt zu finden, und zwar in jeder Hinsicht – und das spiegelt auch Mode wider. Vielleicht liegt es genau an dieser Herleitung, dass sich das eigene (mentale) „Gerüst” gerade jetzt noch besser nach außen tragen lässt: Für die Looks dieses Shootings kombiniert das Team Bustiers, Korsagen und Accessoires im Leder- und Layer-Look, die problemlos über Print-Shirts, Woll-Ensembles und Satin-Röcke passen. Als weitere Meta-Message gibt’s Herzchen-Sticker im Gesicht von Model Alexandra obendrauf. Natürlich trenden geknotete Looks, Harnesses und ähnliche Accessoires schon seit Jahren, vielmehr geht es hierbei aber um Flecht- und Wickeltechniken, die den formenden Charakter von Lingerie und Co. hervorbringen. Verwendet hat das Team dafür unter anderem Vintage-Stücke großer Design-Häuser, aber auch die Arbeiten aufstrebender Designer*innen mit Hintergründen in Handwerkskunst. In diesem Sinne: Lace up, 2022!