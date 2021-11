Die eigene Umgebung zu erkunden, kann viel bedeuten. Für das Team hinter dieser Fotostrecke steckt dahinter kein Pfadfinder*innen-Vibe, sondern vielmehr eine Reise zwischen Mode-Herbst in Brandenburg und Meta-Ebene.

Welche Rolle spielt es noch, wo wir uns befinden? Nach den letzten zwei Jahren könnte Mensch meinen: Keine besonders große. Und vielleicht stimmt das auch. Das Team hinter diesem Editorial würde aber vermutlich widersprechen, denn: Die Idee hinter den folgenden Bildern beschreiben sie als „visuelle Erkundung der Verbindung zwischen Natur und unserer Umgebung, die treibende Kräfte für innere Balance sind”. In diesem Fall sind Umgebung und Balance aber nicht nur auf Meta-Ebene gemeint, sondern führen das Team in den Nordwesten Brandenburgs, direkt auf einen alten Gutshof zwischen Hamburg und Berlin. Mit welchen Looks wir dort kurz Wurzeln schlagen könnten? All Black in gemixten Texturen von Taft bis Teddyfell, Anzüge, die zu Camouflage mit Herbst-Blättern werden, aber auch mit einem blauen Babydoll-Dress – und das ist am Ende doch vielleicht an jedem Ort Zuhause, oder?

(Yashvi, links) Kleid und Shirt von Christian Wijnants via Melagence, Mantel: Stylist's own; (Mariama, rechts) Mantel von William Fan, Kleid: Stylist's own

links: Kleid und Shirt von Christian Wijnants via Melagence, Schuhe von Aeydē, Mantel: Stylist's own; rechts: Anzug und Hemd von Magliano

Anzug von Benedetti Life, Boots von Aeydē

Anzug und Hemd von Magliano, Kette von Vitaly Riot, Schuhe von Aeydē

Kleid: Vintage, Strumpfhose von Falke, Schuhe von Na-KD, Ohrringe von Simone Rocha x H&M, Earrings: Simone Rocha x H&M

Links: Turtleneck von Ganni, Weste von Prada, Rock: Stylist's own, Boots von Aeydē, Haarspangen von Simone Rocha x H&M; Rechts: Mantel von William Fan, Kleid: Stylist's own Links (und rechts, Mariama): Kleid: Vintage, Strumpfhose von Falke, Rechts (Yashvi): Turtleneck von Ganni, Weste von Prada, Rock: Stylist's own, Boots von Aeydē Haarspangen von Simone Rocha x H&M

(Yashvi, links) Turtleneck von Ganni, Weste von Prada, Rock: Stylist's own, Haarspangen von Simone Rocha x H&M; (Mariama, rechts) Kleid: Vintage, Ohrringe von Simone Rocha x H&M

Fotos: Daron Bandeira

Produktion: Carina Parke

Styling: Ana-Marija Knezevic & Jacqueline Krapf

Hair & Make-up: KC Ruehmann

Models: Mariama Ndure @ IZAIO & Yashvi Sheth @ Iconic Management

Foto-Assistenz: Brandon Vannier

Produktionsassistenz: René Skwara

Location: Gutshaus Frehne

