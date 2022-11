Ready, Set, Go! In seiner diesjährigen Weihnachtskampagne nimmt uns der Sporthändler JD mit in eine magische Arcade – zusammen mit jungen britischen Stars aus Musik, Sport und Entertainment.

Stellt euch vor ihr seid mit eurer Familie zum Weihnachtseinkauf in einem Shopping-Center und habt eigentlich gar keine Lust auf die nächsten Stunden in überfüllten Läden. Dann seht ihr jemand, der euch mit einem Schild mit der Aufschrift „Arcade” zu sich locken will. Eure Neugierde ist geweckt und ihr folgt ihm, denn irgendwie kommt die Person euch bekannt vor. Sobald ihr durch die Tür tretet, seid ihr in einer Neon-Gaming-Welt gelandet. Was sich anhört wie ein verrückter Traum, ist der Plot der diesjährigen JD Weihnachtskampagne „King of the Game”. Der Schauspieler Cole Wealleans-Watts findet sich, nachdem er dem mysteriösen Aufruf von YouTuber Chunkz gefolgt ist, in der sogenannten „JD Arcade” zwischen Greifmaschinen und Rennspielen wieder. Doch schnell stellt sich heraus, dass er nicht allein ist in der Arcade – die Top-Stars der britischen Jugendkultur hat es ebenfalls in Gaming-Area gezogen.

Amelia Dimoldenberg

Laurie Elle

PK Humble

Amaria BB

Da ist der YouTuber KSI, der sich mit seinem „Sidemen”-Kollegen Tobi Brown ein Dance-Battle liefert. Oder Jasmine Jobson aus Netflix’s „Top Boy” die gemeinsam mit dem Fußballer Trent Alexander-Arnold versucht, ein Paar Sneaker aus der Streetwear-Greifmaschine zu angeln. Ein paar Meter weiter steht Central Cee mit seinen Musik-Kolleg*innen Ms Banks und slowthai am Old-School-Flipperautomaten. Insgesamt finden sich 32 Protagonist*innen der aktuellen Popkultur in der Arcade wieder, die neben den exklusiven JD-Styles auch den Geist des Wettbewerbs zelebrieren. Denn „King of the Game” soll eine Einladung an alle sein, in ihrem eigenen Feld zu „König*innen” zu werden – egal ob sie dabei auf professionellen Bühnen stehen oder ein Konzert im eigenen Schlafzimmer geben.

KSI

Joanna Chimonides & PK Humble

slowthai

Chunkz

Im November und Dezember wird die „JD Arcade“ in JD Stores in Berlin, Dortmund, Köln, Hannover und Oberhausen zu Gast sein. Hier könnt ihr klassische Arcade-Spiele ausprobieren und Sofortpreise gewinnen. Weitere Informationen darüber, wann die „JD Arcade“ in einem Store in eurer Nähe sein wird, findet ihr auf den Social Media Kanälen von JD unter @jdsportsde. Wer es bis dahin nicht warten will, kann die exklusiven Styles der Kampagne bereits online shoppen.

Bezahlte Partnerschaft mit JD

