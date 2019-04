Düstere Ecken, schwarzer Himmel, harte Wände: So kennen wir die Nacht. Mit dem Nite Jogger von adidas Originals und der passenden Workwear ändern wir das und erschaffen die Nacht, die reflektiert.

Schon seit ein paar Saisons hält sich Workwear hartnäckig in Outfits – mal mehr, mal weniger deutlich. Neon-Gürtel oder Warnweste, egal wie viel Arbeitskleidungs-Inspo ihr auffahrt, für die Nacht habt ihr die Looks vermutlich bisher eher selten gestylt. Dabei bietet sich ein Element doch besonders gut fürs nächtliche Outfit an: Reflektoren. Wir haben uns deshalb vom neuen „Nite Jogger” von adidas Originals inspirieren lassen und kombinieren genau wie der Schuh entspannte Style-Basics mit reflektierenden Streifen. Light up the night, und so. Seht selbst:

Overall von BCBG über Urban Outfitters, Jacke von adidas Originals, Socken von Falke, Schuhe „Nite Jogger” von adidas Originals

Links: Jacke von A.A. Spectrum, Top von Falke, Signalweste über Amazon, Hose von adidas Originals, Schuhe „Nite Jogger” von adidas Originals; Rechts: Jacken von Expert Workwear, Top von Topshop, Socken von Falke, Rock von adidas Originals, Schuhe „Nite Jogger” von adidas Originals

Overall von BCBG über Urban Outfitters, Jacke von adidas Originals, Weste von A.A. Spectrum

Overall von BCBG über Urban Outfitters, Socken von Falke, Schuhe „Nite Jogger” adidas Originals

Links: Jacken von Expert Workwear, Top von Topshop, Rock von adidas Originals, Schuhe „Nite Jogger” von adidas Originals; Rechts: Mantel von A.A. Spectrum, Top und Hose von Topshop, Signalweste über Amazon, Gürtel von H&M