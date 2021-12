BLONDE-Storys 2021 – Auf diese Geschichten klicken wir zurück

Ciao, 2021! Was auch immer uns von diesem Jahr in Erinnerung bleibt – diese Geschichten gehören dazu. Scrollt hier durch eine Auswahl aus unseren BLONDE-Storys 2021 – von Mode-Spaziergängen und digitalen Debatten bis Pegging und Masturbationspausen.



2021 ist vorbei und das bedeutet: Zeit für Jahresrückblicke. Falls ihr die kollektiv ignoriert und die Augen bis ins nächste Jahr zukneift: Vollkommen verständlich. Für den Fall, dass ihr aber doch eine Auszeit von der Familie an den Feiertagen braucht oder euch der Holiday-Feed zu viel wird, legen wir euch eine Auswahl an Texten, Fotostrecken oder Videos ans Herz.

Scrollt zum Beispiel durch unsere digitale Coverstory mit der Künstlerin, die das Rap-Album des Jahres hervorgebracht hat: Little Simz erzählt nicht nur von ihrer neuen Musik, sondern auch von ihrem Dasein als bekennende „Introvert“. Das DJ-Kollektiv Slic Unit berichtet, was es bedeutet, sich während einer Pandemie über zwei Städte verteilt digital zu formieren. Nach draußen geht’s aber auch: Die Modestrecken zeigen Spaziergänge, Staycations im Hinterhof und Trips zu verlassenen Orten des eigenen Viertels. Wer sich dort niederlässt, könnte sich auch mit den Fragen beschäftigen, die wir in diesem Jahr analysiert haben: Was ist Pegging und was hat Cara Delevingne damit zu tun? Brauchen wir Masturbationspausen bei der Arbeit? Was sollten wir noch über Deepfakes und NFts wissen? Und wie hat 2021 die Dating-Kultur verändert? Bevor wir aber über die Antworten diskutieren: See you on the other side.