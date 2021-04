AIRism: So bewahren wir Leichtigkeit und bleiben konsequent smooth

Komfortabel soll der Sommer sein, das Outfit kühlend, leicht, bewegungsfrei. Kurz: Alles smooth. Die Kollektion AIRism von UNIQLO verbindet diese Wünsche. Wie der leichte Look aussehen kann, seht ihr hier.

Eine konsequente Style-Einstellung braucht harte Kanten und spitze Ecken? Nein, danke. Wir sind bekanntlich Verfechter*innen von radical Softness – und einen nicht nur metaphorisch kühlen Kopf bewahren kann man in Stilfragen schließlich auch mit genau dieser. Weiche und trotzdem klaren Looks schafft das minimalistische Design der Kollektion AIRism von UNIQLO. AIRism steht dabei für ein flexibles und luftiges (Trage-) Gefühl in allen Tagesformen. Die T-Shirts, Hosen, Kleider und Co wurden in klaren Schnitten entworfen und kommen in Farben von Nachtblau bis Cream. Und auch im Baumwollmaterial finden sich Technologien, die für mehr Softness und Leichtigkeit sorgen. Atmungsaktivität ist gegeben, zusammen mit Geruchsneutralität, schneller Trocknung und Stretchfähigkeit. Der Schlüssel zur individuellen und konsequenten Style-Botschaft liegt dann in der Kombination: Subtiles Layering von Shorts und Hosen? Auffällige Accessoires als Cherry on top der monochromen Kombi? Klar ist: Die Welt von Soft- und Smoothness hat mehr Spielraum als jede harte Stilpredigt.

Unsere Interpretation folgt direkt hierunter: Für die Bilder haben wir uns mit unserem Sister-Magazin NYLON Germany zusammengetan – und wie die leichten Looks in der NYLON-Welt aussehen, könnt ihr hier checken!

Die komplette AIRism-Kollektion könnt ihr hier und hier shoppen.

Fotos: Sebastian Lemme

Konzept und Styling: Nina Petters

Haare & Make-Up: Marco Alecci

Models: Christen Ruhle @ MIRRRS Models & Anusha Wiangwang @ Iconic MGMT

Foto-Assistenz: Sebastian Muth

Styling-Assistenz & Social Media BTS: Kristin Roloff

Bezahlte Partnerschaft mit UNIQLO.