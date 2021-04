Mit vielsprechendem katalanischen Handwerk geht die digitale Modewoche in die nächste Runde. Unter dem Motto „Undress Your Mind” zeigen 22 lokale Designer*innen erneut ihre Entwürfe im Live-Stream. Wir haben den Zeitplan der 080 Barcelona Fashion Week für euch zusammengefasst und verraten, welche Labels auf unserer Merkliste stehen.

Dank Unterstützung der regionalen Regierung sichert sich die 080 Barcelona Fashion Week seit 2020 einen Front-Row-Platz unter den digitalen Playern der Modebranche. Damit erfährt modisches Handwerk in Katalonien einen großen Push. Nach einer erfolgreichen Herbst-Saison nimmt die Modewoche erneut ihren Platz im digitalen Mode-Space ein. Das bedeutet: 22 lokale Designer*innen stellen ab heute Abend ihre Entwürfe in Live-Streams vor. Motto für die viertägigen Shows ist erneut das Konzept „Undress Your Mind”.

Ab heute, 18 Uhr bis Donnerstag: Hier seht ihr alle Shows live aus Barcelona

Weiter unten findet ihr den kompletten Zeitplan der verschiedenen Shows – heute um 18 Uhr geht’s los. Unter den teilnehmenden Designer*innen sind neue Talente mit spanenden Konzepten, aber auch Namen, die Zuschauer*innen bereits in der letzten Saison digital verfolgen konnten. So zeigt Eiko Ai erneut zarte Designs und updatet ihre Vision in der Kollektion „Blooming Earth” mit Materialien wie Häkel-Mix, Satin und Mustern aus floralen Illustratione. Txell Miras untersucht mit ihrer Kollektion „Zerkalo“ (Russisch für „Spiegel”) das konstante Ringen mit Bestätigung und Ablehnung durch (soziale) Netzwerke. Das Woll-Label Lebor Gabala ist zurück mit einer modischen Interpretation von Welten außerhalb Kataloniens: In der neuen Kollektion von Designerin Maite Muñoz geht es um Harris Tweed, einem der wenigen handgemachten Stoffe mit spezifischem Ortsursprung auf der Isle of Harris. Und wo wir schon über den Tellerrand hinausschauen: Über die Grenzen Kataloniens bekannte Labels wie Custo Barcelona sind ebenfalls wieder mit dabei im Show-Plan. Die Brand gehört zu den bekanntesten und langjährigsten Vertreter*innen der 080 Barcelona Fashion Week und sichert sich seit jeher Highlight-Spots.

Hype-Namen unter den Newcomer*innen: Paloma Wool und LR3 sind dabei

Auf eine solche Position hat es mit Paloma Wool ein weiterer nicht unbekannter Name abgesehen. Wobei „nicht unbekannt” eindeutig untertrieben ist: Das Hype-Label von Designerin Paloma Lanna gehört schließlich zu den festen Größen in weltweiten Insta-Feeds und überzeugt mit seinem authentischem Casting, starken Visuals und unprätentiösem Bildwelten. Eine ähnlich klare Designsprache haben auch die fließenden Looks von LR3, einer der BLONDE-Favorit*innen unter den Neuzugängen der Fashion Week. Hinter der Marke steht der ebenfalls nicht unbekannte Ex-Bildchef Louis Roubi, der seine Entwürfe auch mal gern am eigenen Beispiel vorstellt. Aktuell steht jedoch sein diverses Atelier-Team im Fokus – dazu verraten wir aber im Laufe der Woche noch mehr. Weitere Favorites, auf die wir uns freuen? Die Poesie-inspirierten Entwürfe von Álvaro Calafat und die Saison-befreiten, instinktiven Designs von The Label Edition.

Livestream aus dem Weltkulturerbe Gaudís

Nachdem die virtuellen Shows im Herbst aus den Katakomben der Jugendstilanlage Sant Pau gesendet wurden, findet diese Ausgabe der 080 Barcelona Fashion Week überirdisch statt. Weniger eindrucksvoll ist die Location allerdings nicht: Mit dem Gaudí-Haus „Casa Milá“ (La Pedrera) fiel die Wahl auf eine Haus, das passend zum Modewochen-Motto „Undress Your Mind“ eine leichte Umgebung verspricht. 1984 wurde es als erstes Gebäude des 20. Jahrhunderts von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.

Wann läuft welche Show? Seht hier den Zeitplan der 080 Barcelona Fashion Week 2021

Hier findet ihr den gesamten Zeitplan mit allen Designer*innen und Uhrzeiten zu den jeweiligen Shows. Schaut im Laufe der Woche wieder auf blonde.de vorbei und auf unserem Instagram Account @blondemagazine für weitere Einblicke in die 080 Barcelona Fashion Week!

