Bold, Brave, Beautiful – Zoe Wees definiert Streetstyle neu mit ABOUT YOU

Zwischen Blitzlichtgewitter und Fashion-Vibes treffe ich Zoe Wees. Es ist der Abend des ABOUT YOU Fashion Ball in Hamburg. Die Sängerin trägt heute ihre eigene Kollektion „5 Star Girl“– entstanden in Zusammenarbeit mit ABOUT YOU. Ich bin gespannt, was Zoe mir über die Entstehung, ihre Inspiration und den kreativen Prozess erzählen wird.

BlONDE: Wolltest du schon länger eine eigene Modestrecke zu entwickeln?

Zoe: Ich glaube als Kind habe ich davon geträumt, eine eigene Modemarke zu gründen. Dann ist das eine Zeit lang in den Hintergrund gerückt, weil ich mich auf die Musik konzentriert habe. Durch die Kollaboration mit ABOUT YOU wurde ich aber wieder daran erinnert, wie schön es ist, eigene Kleidungsstücke zu entwerfen.

BLONDE: Erzähl uns etwas über deine Kollektion!

Zoe: Ich habe ausschließlich Kleidungsstücke entworfen, die ich selbst tragen würde. Authentizität war mir sehr wichtig. Ich möchte Stärke zeigen. Mein Stil ist mutig – ich sehe in Hamburg nicht viele Menschen, die sich so kleiden. Vielleicht verändert meine Kollektion das jetzt!

BLONDE: Mode polarisiert oft – hast du mit deinem Stil auch schon negative Erfahrungen gemacht?

Zoe: Ja, natürlich. Ich bin es gewohnt, dass viele Menschen schauen, wenn man im kurzen Rock unterwegs ist – besonders bei diesem Wetter (lacht). Aber das gehört für mich dazu. Das ist mein Stil, und ich möchte ihn genauso ausleben und deshalb gibt es diese Kleidungsstücke auch in der Kollektion.

BLONDE: Gibt es eine Verbindung zwischen deiner Mode und deiner Musik?

Zoe: Eigentlich nicht. Ich fand es sehr befreiend, mich auf eine andere Art auszudrücken. Normalerweise tue ich das über meine Songs – diesmal hatte ich die Chance, mich von einer neuen Seite zu zeigen.

BLONDE: Wie kann man sich den Designprozess vorstellen?

Zoe: Ich hatte viel Unterstützung, durfte aber bei jedem Schritt mitentscheiden und war eng in alle Prozesse eingebunden. Das Team war großartig, und die Zusammenarbeit hat super funktioniert. Am Ende konnten wir genau das umsetzen, was ich mir vorgestellt hatte. Darauf bin ich sehr stolz und dankbar.

BLONDE: Mein Favorit sind die Stulpen. Hast du selbst ein Lieblingsstück aus der Kollektion?

Zoe: Die Stulpen mag ich auch sehr – außerdem das pinke Set, den Lederrock und die Cargo Pants.

Nach unserem Gespräch wird deutlich: Zoe Wees bringt in ihrer Kollektion genau das zum Ausdruck, was sie auch als Künstlerin ausmacht – Mut, Authentizität und Stärke. Ihre Pieces sind mehr als Mode – sie sind ein Statement für Selbstbewusstsein und Individualität.

