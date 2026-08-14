ON REPEAT – Mine selects

Mit ihrer Musik verbindet sie rohe Energie, persönliche Erinnerungen und jede Menge Inspiration. Exklusiv für BLONDE verrät Mine, welche Songs sie gerade nicht mehr aus dem Kopf bekommt, welcher Track sie schon durch ihre Schulzeit begleitet und welche Künstler*innen ihre eigene Musik beeinflussen.

Der Song, den ich gerade nicht mehr aus dem Kopf bekomme

→ Was genau an diesem Track bleibt bei dir hängen – ist es eher ein Gefühl, eine Zeile oder ein Sound?

Das ist auf jeden Fall elimako mit „rahmen“. Ich habe den Song in letzter Zeit sehr oft gehört und kann ihn sehr empfehlen.

Der Song, den ich höre, wenn ich mich für eine Party oder einen Abend fertig mache

→ Wie verändert dieser Track deine Stimmung, bevor du rausgehst?

Ich muss ehrlich sagen: Ich gehe eigentlich nie auf Partys. Wenn ich aber doch mal ausgehe, würde ich wahrscheinlich gerade Blawan mit „Under Belly” hören. Der Track klingt so industrial und düster – ich liebe das einfach. Mit dieser Art von Techno kann ich sehr viel anfangen.

Der Song, den ich total unterschätzt finde

→ Warum hat dieser Song deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient?

Für mich ist das Iliona mit „Connerie“. Sie ist eine französische Künstlerin, die ich unfassbar gut finde. Generell würde ich mir wünschen, dass die Deutschen viel mehr französische Musik hören – da kommt nämlich richtig starke Musik her.

Der Song, der mich an einen ganz bestimmten Moment erinnert

→ Wohin bringt er dich zurück und was fühlst du in diesem Moment?

Safe Madonna mit „The Power of Good-bye“. Ich habe den Song in der Schule immer gehört, um mich selbst zu empowern. Eigentlich passt der Inhalt gar nicht unbedingt zu dem Gefühl, das ich damit verbinde, aber der Song gibt mir einfach ein krasses Gefühl. Und ich habe ihn auch während der Geburt meiner Zwillinge gehört!

Der Song, der etwas über mich verrät, das man nicht sofort sieht

→ Welche Seite von dir zeigt dieser Track?

Ich habe TIC TAC TOE mit „Leck mich am A, B, Zeh“ gewählt, weil ich mit neun Jahren selbst eine Rap-Band mit drei Girls hatte. Unser großer Hit hieß „Schule, nein zum Lernen, kein Bock“.

Der Song, den ich immer wieder hören kann, ohne dass er mir langweilig wird

→ Was macht ihn für dich zeitlos oder besonders?

Stromae mit „Formidable“ . Eigentlich kann man alles von Stromae immer wieder hören und es wird nie langweilig. Man kann seine Musik beim Sport pumpen, im Auto hören oder einfach nebenbei laufen lassen – und genauso gut kann man sich hinsetzen und wirklich nur auf die Musik konzentrieren, es wird nicht langweilig. Er ist einfach ein extrem krasser Musiker.

Der Song, den ich höre, wenn ich über meine eigene Musik nachdenke

→ In welche Gedanken oder Emotionen bringt dich dieser Track?

Ich weiß gar nicht, ob ich mir wirklich die Zeit nehmen würde, mich hinzusetzen und über meine eigene Musik zu reflektieren. Beim Musikmachen selbst mache ich mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken darüber. Ich habe mich trotzdem für Oklou mit „harvest sky“ entschieden, weil mich der Song extrem inspiriert hat – vor allem für meine letzte Platte. Produktionsmäßig habe ich mir davon sehr viel abgeschaut.