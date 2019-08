Beim Shoppen kann man eine Menge Geld sparen. Wenn man denn Zeit und Lust hat, sämtliche Angebote zu durchforsten. Ich bin dafür, wie viele, viel zu ungeduldig. Meine Freundin aber liebt es und hat mir ihre Tipps verraten. Ich muss eingestehen: Nach so viel Arbeit hört sich das gar nicht an.

Wenn ich etwas haben möchte, kaufe ich es mir. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld ich wegen meiner Faulheit schon zum Fenster rausgeworfen habe. Meine Freundin ist das komplette Gegenteil: Sie wurde auf dem Gebiet glücklicherweise mit etwas mehr Geduld gesegnet. Bevor sie auf „kaufen“ klickt, recherchiert sie aktuelle Angebote, Rabattcodes, Coupons und Promotions. „So aufwändig ist das gar nicht, wenn man erstmal weiß, wie es geht.“ Sagt sie.

Genau das ist mein Problem. Die wenigen Versuche, aktuelle und rentable Coupons zu finden, endeten meist in Rage und mit dem Schließen sämtlicher Tabs und einem verzweifelten Anruf bei meiner Freundin. Kombiniert mit ihrer fundierten Sparfuchs-Expertise und ihrer Gutmütigkeit, sind ihre Skills nämlich auch mir schon häufig zugutegekommen – ob bei Reisen, Eintrittspreisen, Restaurantbesuchen oder beim Online Shopping.

Dass ich endlich bereit war, von ihr zu lernen, wurde mir klar, als sie das Unmögliche möglich machte: Gerade erst lancierte Kosmetik zu einer Ersparnis von zwanzig Prozent. „Ich will alles von Milk Make-up“, stapelte ich beim gemeinsamen Lunch vor mich hin, nur um wenig später einen Link per WhatsApp von ihr gesendet zu bekommen. „Was ist das?“, frage ich mein Gegenüber verwirrt. „Ich habe dir nur kurz einen Sephora Gutschein geschickt.“ Ach so, mal eben so, während sie genüsslich die Reste ihrer Quinoa-Bowl löffelte, sagte sie der ist von COUPONS.DE. Sie machte mich auf das Rabattportal aufmerksam, da es übersichtlich aufgebaut ist und mich nicht in den Wahnsinn treibt. Zudem gibt es auch noch andere beliebte Marken, die das Portal anbietet – auch immer mit verschiedenen Rabattmöglichkeiten.

„WENN ICH MIR NEUE SNEAKER KAUFE, SUCHE ICH IMMER NACH EINEM AKTUELLEN RABATTCODE. KLAPPT JEDES MAL.“

Und das war erst der Anfang ihrer Teachings. „Wenn du Produkte erhalten und ausgetestet hast, schreibst du eine Bewertung und bekommst dafür auf vielen Seiten Rabatte auf deine nächsten Bestellungen.“ Plötzlich wurde mir klar, wieso so viele Menschen sich die Zeit nehmen, um ihren Waren Sterne zu geben.

Da ich doch sowieso schon so viel auf Instagram abhinge, solle ich doch ein paar Spartipp-Accounts wie @thelittlespender oder @thefrugalfox_ folgen, die mit unkonventionellen Ideen inspirieren, sich aktiv mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, zu recherchieren und nicht. „Das ist einfach smart.” Wo sie Recht hat …

