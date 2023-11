Fünf Tipps für den perfekten Gilmore Girls Herbst

Die „Gilmore Girls” dominieren gerade Social Media. Memes von Lorelai, wie sie literweise Kaffee trinkt und Bilder von Rory im idyllischen Stars Hollow, wie sie hunderte Bücher und Burger verschlingt. Wie ihr euren Herbst ganz à la Gilmore Girls gestalten könnt, lest ihr hier!

Auch wenn die Serie „Gilmore Girls” vor fast 20 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, haben die beiden Hauptfiguren Lorelai und Rory gerade ein regelrechtes Comeback auf Social Media. Memes, Videoclips und Foto-Edits gibt es zu Genüge: #gilmoregirls. Es mag daran liegen, dass mit Beginn des Oktobers die Gilmore Girls mit ihren vielen Episoden, die im Herbst spielen, jedes Jahr gehypt werden, oder aber, weil alle die Idylle der fiktiven Kleinstadt Stars Hollow und die 2000er Fashion feiern. Aus welchem Grund auch immer, Gilmore Girls ist here to stay oder zumindest to come back every year.

Ob Hardcore Fan oder „Gilmore Girls”-Newbie, die Serie mit ihrem recht unaufgeregtem Plot, dafür aber umso liebenswerteren Charakteren, lädt zum Bingen und Träumen ein. Es gibt wie in vielen Serien und Filmen aus dieser Zeit einige Szenen, die nicht gut gealtert sind: Manche Charaktere sind sehr stereotypisch dargestellt und es werden sexistische, toxische und homophobe Unterhaltungen geführt. Nur von der innigen Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Lorelai und Rory, den sarkastischen Dialogen und kultigen Y2K-Outfits bekommen wir nicht genug. Immer mit dabei: viel Kaffee, noch mehr Fast Food und die ganz großen Gefühle, verpackt in der romantischen Kleinstadt-Kulisse von Stars Hollow. Wenn ihr in die Welt der Gilmore Girls eintauchen und euren Herbst wie Rory und Lorelai gestalten wollt, haben wir ein paar Ideen gesammelt, mit denen euch das ganz sicher gelingt.

Euren örtlichen Buchladen durchstöbern

Die Cozy Season ist da, um es sich auf der Couch gemütlich zu machen, Kakao zu trinken und zu lesen. Niemand erwartet, dass ihr so viele Bücher verschlingt wie Rory Gilmore, aber die Serie bietet unglaublich viel Inspiration für eure „To Read”-Liste. Im Verlauf der gesamten Serie werden über 500 Bücher und Autor*innen erwähnt, aus denen ihr auswählen könnt. Also, ab in euren örtlichen Buchladen oder in die nächste Bibliothek und taucht ein in Rorys Welt der Literatur. Falls ihr den Überblick verloren haben solltet, hier kommen fünf Buchempfehlungen, die in der Serie genannt werden:

„The Unabridged Journals” von Sylvia Plath

„Ulysses” von James Joyce

„Northanger” Abbey von Jane Austen

„The Metamorphosis” von Franz Kafka

„Anna Karenina” von Leo Tolstoy

Das beste Café in eurem Viertel finden

Mit einem Buch, Podcast oder Magazin unterm Arm könnt ihr euch an einem herrlichen Herbstwochenende auf die Suche nach dem besten Café in eurem Viertel begeben. Ob solo, mit Freund*innen oder einem Date, Kaffee ist immer eine gute Idee. Wenn es nach Lorelai und Rory Gilmore geht, auch wirklich zu jeder Tageszeit! Ihr werdet sicher verantwortungsvoller mit eurem Kaffee-Konsum umgehen als die beiden – Aber ist es nicht trotzdem eine schöne Vorstellung, einen gemütlichen Rückzugsort zu haben, an dem der Barista eure Lieblings-Bestellung kennt und ihr den grauen Alltag für eine Tasse lang vergessen könnt?

Get the Look

Wenn uns die Gilmore Girls eins lehren, ist es, dass der Herbst die beste Fashion-Saison überhaupt ist. Seit Erstausstrahlung der Serie (in Deutschland) im Jahr 2004 begeistert uns insbesondere Lorelai Gilmore mit ihren kurzen Shorts, eleganten Turtlenecks und den coolsten Lederjacken. Lorelais Stil ist vielseitig und findet sogar oder insbesondere 2023 viele Anhänger*innen. Beim nächsten Shopping- oder Thrifting-Trip also am besten Ausschau halten nach Low Rise Jeans, niedlichen Printshirt und gecroppten Pufferjackets, oder auch Pencil Skirts, braun-roten Blazern und Lederboots. Dazu süße Hairclips und ein softes Make-up in braunen bis beerigen Tönen, die perfekt zur Cozy Girl Ästhetik passen.

Stiefel über Etsy, Pencil Skirt von Vero Moda über About You, Rollkragenpullover von King Louie über Zalando, Lederjacke von C&A, Handtasche von Zara, Mütze von Uniqlo

Ein Friendsgiving veranstalten

In der kalten Jahreszeit sollte niemand viel allein sein. Wenn in den USA neben Weihnachten auch Thanksgiving als großes Familienfest gefeiert wird, könnten wir uns doch ein Beispiel daran nehmen und ein herzliches und herbstliches Fest veranstalten. Ob damit der Filmmarathon und Pizza bestellen mit den besten Freund*innen oder doch die große Tafel voller homemade Dishes gemeint ist, ist ganz euch überlassen. Hauptsache es ist richtige Quality Time mit eurer Chosen Family. Lorelai und Rory zeigen uns, dass es für Familie keine Blutsverwandtschaft braucht – wichtig sind Personen, auf die wir wirklich zählen können, dann wird die dunkle Jahreszeit auch nur halb so schlimm.

Rechargen beim Herbstspaziergang

Bunte Bäume, aufeinander gestapelte Kürbisse und Lichterketten an den Häusern gibt es in dieser Menge zwar wahrscheinlich nur in Stars Hollow, der Heimatstadt der Gilmore Girls, aber sich ab und an nach draußen zu wagen, tut uns allen mal gut. Unter dem Motto “take a stupid walk for your stupid mental health”, sollten wir Herbstspaziergänge noch mehr romantisieren, als wir es eh schon tun. Werft euch in ein cutes Outfit, schnappt euch ein warmes Getränk eurer Wahl und sucht euch eine schöne Location für den Spaziergang. Ob der kleine Park um die Ecke, ein großes Naturschutzgebiet oder die idyllische Nachbarstadt – bei eurem nächsten Herbstspaziergang könnt ihr so richtig abschalten und euch nach Stars Hollow träumen.