Das Jahr neigt sich dem Ende, es stehen die zwölf Rauhnächte bevor und damit der Übergang in das neue Jahr 2025. In dieser Zeit könnt ihr alten Ballast von euch werfen und euch bereit für Neues machen. Der Start der Steinbock-Saison am 22. Dezember markiert den Beginn einer Ära, die für viele Sternzeichen von der geerdeten, zielorientierten und disziplinierten Energie des Tierkreiszeichens geprägt ist. Wer von euch deswegen zum Neujahr förmlich Höhenflüge erlebt, von mehr Produktivität, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen profitiert und was euch in dieser Zeit guttun wird, erfahrt ihr hier.

The planets are on your side, baby! Die Venus steht ab dem 3. Januar in ihrem Zeichen, der Mars sorgt für eine besonders charmante Ausstrahlung und Merkur verschafft ihnen genügend Weitblick, um keine Chance zu verpassen. Die Fische sollten jetzt auf keinen Fall zögerlich sein, weder im Beruflichen, noch in ihren Style-Choices. Jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt für ein Paar schwarze Lack-Mary Janes von Scarosso. Damit wird der Weg ins Büro zum Laufsteg und Confidence-Boost.

Zwar könnte mit Uranus der Start ins neue Jahr stressig werden, aber solange die Wassermänner für Ausgewogenheit sorgen und sich von kleinen Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen, ist alles offen. Ein neues Hobby könnte sie erden und vom Alltagsstress ablenken. Vielleicht etwas Handwerkliches? Es muss ja nicht direkt ein Pullover sein – aller Anfang ist schwer. Und in so einen Schönen, wie den von Ami lohnt es sich zu investieren. Der hält sie jeden Winter kuschelig warm.

Es ist ihre Saison! Insbesondere im Januar, mit der Venus im Sternzeichen Fische sind die Steinböcke ganz in ihrem Element. Sie flirten viel und verzaubern alle um sie herum mit ihrer ansteckenden Energie und ihrem Humor. Genauso begeistert wie wir von ihrem Charme, sind sie von der silbernen Version der Ganni Bou Bag. Egal ob single oder taken, mit so einem Begleiter ist das Erdzeichen für jedes Date perfekt gestylt und schafft es noch mehr zu strahlen, als sie es von innen heraus eh schon tun. Shine bright like a diamond!

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Marshall, ca. 199 €

Die Widder gehören zu den Menschen, die mit vielen Vorsätzen ins neue Jahr starten. Aber Vorsicht! Sie sollten sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Die beste Zeit für all ihre Pläne kommt erst Ende Januar. In der Zwischenzeit sollten sie unbedingt Entspannungsübungen und Meditationen in ihren Alltag integrieren. Auch Tanzen zu ihren Lieblingssongs hilft mentalen Druck abzubauen. Und das geht am besten mit der Marshall Emberton III in der Lunar New Year Edition. So kommen sie ganz schnell wieder auf die richtige Frequenz.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Stanley, ca. 55 €

Ready, Set, Go! Mars hilft den Stieren im Januar dabei, dass sie ihre sportlichen Vorsätze wirklich in die Tat umsetzen. Mit zusätzlicher Energie aus dem Universum und einem Stanley Tumbler schaffen sie es in dieser Saison, regelmäßig Sport zu treiben und dabei immer genügend zu trinken. Ob im Fitnessstudio, beim Barre oder bei Outdoor-Aktivitäten – sie werden staunen, wie viel Spaß sie an Bewegung haben und was das Jahr für sie bereit hält. In jedem Fall genügend Flüssigkeit!

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Susmie’s, ca. 48 €

Die Sterne sind zum Greifen nah! Gleich zu Beginn des Jahres 2025 können die Zwillinge finanziell aufatmen. Eine längere Durststrecke geht endlich zu Ende und sie finden dank Jupiter eine zusätzliche Einnahmequellen oder ein langwieriges Projekt trägt endlich Früchte. Jetzt ist die ideale Gelegenheit sich selbst zu beschenken und „Danke“ zu sagen! Zu Weihnachten oder als Motivation fürs neue Jahr: diese Ohrringe von Susmie’s sind ein Reward für ihr Durchhaltevermögen.

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Dr. Denim, ca. 80 €

Do you believe in Life after Love? Die Fische sollten es auf jeden Fall, denn Venus will, dass das Wasserelement im Januar eine neue Beziehung und vielleicht sogar die Liebe ihres Lebens findet. Die Fische unter euch werden im kommenden Jahr herausfinden, was es bedeutet, voll und ganz zu commiten. Ein mindestens genauso treuer Begleiter der Fische wird diese Dr. Denim Jeans. Der robuste Stoff ist für die Ewigkeit gemacht – genau wie ihre nächste Beziehung.

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST L:A Bruket, ca. 75 € Zu Beginn des Jahres sollten sie Löwen auf ihre Gesundheit achten. Sie sind zwar nicht krank, aber so wirklich fit sin sie auch nicht. Davon sollten sie sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht hilft schon ein Besuch im Spa oder ein Tapetenwechsel übers Wochenende? Für die eigenen vier Wände empfehlen wir den Raumdiffuser von L:A Bruket, der sie mit seinem holzigen Wohlgeruch von Strandfeuer an einen fernen Ort transportiert – das wird ihre Nerven beruhigen und sie entspannen. Take it slowly, Leo!

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

New Balance über Zalando, ca. 160 €

Time to take a big step. Merkur begünstigt ab dem 8. Januar alle beruflichen Pläne der Jungfrauen. Wenn sie Ideen haben, sollten sie sie unbedingt in der Steinbock-Saison umsetzen. Sie wird das Gefühl begleiten, dass sich etwas verändert sich. Und das ist gut so! Veränderung bedeutet Fortschritt. Dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind, macht sich auch in ihrer Schuhwahl bemerkbar. Mit diesem New Balance Sneaker setzen sie ein klares Zeichen: Don’t mess with the Virgos! Schnellen Schrittes verfolgen sie ihr Ziel und sehen dabei unverschämt gut aus.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Fleeky, ca. 33 €

Eyebrows on fleek? Yes please! Im Januar sollten die Waagen endlich aus alten Routinen ausbrechen und sich mehr Zeit nehmen, um sich kreativ zu entfalten. Da kommt das Brow-Kit von Fleeky genau richtig, denn auch ihre Beauty-Routine braucht frischen Wind. Mit Fleeky fällt der stressige Salon-Besuch aus und sie können ihre Augenbrauen ganz einfach selbst laminieren. Einmal angewendet braucht es nur noch einen kurzen Bürstenstrich am Morgen und ihr Look hält den ganzen Tag. So bleibt genügend Zeit für alle anderen Projekte.