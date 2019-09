Die immergrünen Stauden , die ihren Ursprung in Südamerika haben, bestechen mit unterschiedlichen farbenfrohen Formen und stellen so manche Interessenten beim Shoppen vor existenzielle Fragen: „Bist du eher Typ Blütentrompeten, Löffel, Federn oder Becher? Kaufe ich eine Guzmania, Zierananas, Vriesea, Tillandsia oder Aechmea?“ Geschmackssage, denn reine Luft zaubern die Augenweiden alle. Die Zierananas ist so instagrammable, weil in ihrem Inneren eine mini kleine Ananas. Guzmanien hingegen sind das optimale Geschenk zum Bestehen des Führerscheins (wenn Millennials den noch einen machen würden …) und wer seine Wohnung der Farbenlehre nach einrichten wollen, kann auch das per Bromelie lösen. So viele Wege sein Inneres mithilfe eines anderen Lebewesens auszudrücken. Uh, da wird auch gleich Gen Z hellhörig.

DJ Freedem hat den grünen Instagram-Daumen. In kurzen Videos verrät der Amerikaner seinen 40k Followern via Instagram regelmäßig, welche Pflanze am besten zu welchem Typ passt und verliest dabei den optimalen Pflegehabitus . Für ihn bedeuten Pflanzen Leben. „Ich habe so viele Menschen innerhalb kürzester Zeit verloren, dass ich eine Ecke meines Wohnraumes für etwas Lebendiges reservieren wollte.“ Leuchtet ein, oder? Millennials, die Problemlöser und Pflanzen als ihre grünen Seelsorger .

Rote Pflanzen gehören demnach in die Küche, weil so die Lust am Kochen stimuliert werden soll und Millennials davon abgehalten, ständig den Lieferservice zu rufen. Eine Bromelie gehört nicht einfach nur zur Einrichtung, sie ist das Herzstück und transportiert gleichzeitig Bedeutung und formt die Persönlichkeit des Haltenden. Mit einer lilafarbenen Art im Schlafzimmer wird eventuell sogar etwas gegen den generationstypischen Mangel an Nachwuchs getan. Denn bei Lila trifft Rot auf Blau, Weibliches aus Männliches. Stellt man beispielsweise die Zierananas ins Schlafzimmer, gibt diese den Sauerstoff über Nacht ab und soll so dem Schnarchen entgegenwirken. Win-Win! Merke: Pflanzen sind so viel mehr als Dekoration. Sie sind Lebenshilfe für uns Menschen.

Am Ende ist es doch aber so: Zimmerpflanzen sind so vielfältig wie ihre Halter, gleichzeitig individuelle Ausdrucksform sowie unparteiisch. Ein grüner Daumen und fundiertes Wissen über die richtige Pflege gelten heutzutage als anerkannte Softskills und als Zeichen dafür, dass das mit dem Erwachsenwerden doch irgendwie geklappt hat. Und damit steht ihr gewonnener Kampf gegen ihre einzigen natürlichen Gegner sinnbildlich für den Sieg des Lebens. Hoffentlich gelten Millennials bald fortan als die Generation, die das bunte, wunderschöne Leben vor dem Aussterben bewahrte.

Fotos: Marina Rosa Weigl