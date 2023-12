Zeit sich einzukuscheln! Ob noch vor oder während der Feiertage, mit diesem super soften Tracksuit von Stronger könnt ihr die gemütlichste Zeit des Jahres besonders genießen! So nehmt ihr an der Verlosung teil.

Die letzten Wochen vor dem Jahresende sind oft eine stressige Zeit. Es gibt viel zu erledigen, planen, organisieren und einzukaufen. Spätestens während der Feiertage solltet ihr euch endlich die wohlverdiente Auszeit gönnen. Raus aus dem Trubel und ab auf die Couch, oder wo auch immer ihr am besten entspannen könnt. Legt die Beine hoch, macht einen entspannten Filmabend mit euren Lieblings-Snacks und kuschelt euch in den warmen und gemütlichen Velvet-Tracksuit von Stronger!

Welcher Stoff schreit mehr nach Gemütlichkeit und Komfort als weiches Samt? Mit dem Tracksuit von Stronger bekommt ihr das volle Wohlfühlprogramm, egal in welcher Situation. Ob auf der Couch, beim Gassi gehen oder beim Yin-Yoga, die Kombination aus Pants und Zip-Hoodie hüllt euch in eine wohlig warme Umarmung. Die Farbe Sea Moss verleiht eurem cozy Look dann noch den nötigen Hauch festliche Vibes.

Für das Maximum an Bequemlichkeit hat die Hose einen hohen und sehr elastischen Taillenbund. So könnt ihr es euch in jeder Position extra gemütlich machen. Das weite Hosenbein und die lockere Passform geben euch außerdem genügend Bewegungsfreiheit, um voll und ganz zu entspannen.

Für die perfekte Mischung aus Coziness und Glamour kombiniert ihr zur Hose einfach den Zip Hoodie. Der Head to Toe Velvet Look verwandelt euch in eine echte Y2K Queen, die geradeauf dem Weg zum Sleepover mit den besten Freund*innen ist. Angekommen, ist endlich genügend Zeit für den gemeinsamen Filmmarathon, Soul Food und deepe Gespräche. Während ihr euch mit der Kapuze und den Taschen so richtig einkuschelt, könnt ihr abschalten und das Jahr ganz in Ruhe ausklingen lassen.

Alle Styles gibt es in den Größen XS bis XXL.

Wir verlosen

1x Velvet Zip Hoodie in Sea Moss

1x Velvet Hose in Sea Moss

SO NEHMT IHR AN DER VERLOSUNG TEIL:

Folgt uns auf Instagram (@blondemagazine) und @stronger Liket diesen Post Kommentiert euren liebsten Cozy-Emoji

Wir wählen bis (einschließlich) Freitag, 15. Dezember 2023 den*die Gewinner*in aus und benachrichtigen die Person per Instagram DM. Ihr habt dann 24 Stunden Zeit, euch zurückzumelden, danach losen wir eine*n neue*n Gewinner*in aus und euer Anspruch auf den Gewinn verfällt.

Teilnahmebedingungen:

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist BLONDE in Kooperation mit Pinqponq.

2. Zur Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein und Deinen Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du diesen Bedingungen zu.

3. Der Gewinn ist ein Set aus Hose und Zip Hoodie. Der*die Gewinner*in wird per Instagram DM benachrichtigt. Er*Sie muss sich nach Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden mit vollständigem Namen und Adresse bei BLONDE zurückmelden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich BLONDE vor, eine*n neue*n Gewinner*in auszulosen und es besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn.

4. BLONDE bezieht aus allen registrierten Teilnehmer*innen in einem vorher angekündigten Zeitraum den*die Gewinner*in. Registriert kann jeder sein, der sich für das Gewinnspiel via Instagram angemeldet hat.

5. Der Gewinn ist nicht zum Weiterverkauf und Weitergabe zugelassen. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung des Gewinns in Sachwerten ist nicht möglich.

6. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass BLONDE Deine Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und Kontakt mit Dir aufnehmen darf. BLONDE verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen, die Datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. BLONDE und Pinqponq werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.

7. Nur einzelne natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen von BLONDE und die am Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner (Pinqponq) sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. BLONDE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Unsere Datenschutzerklärung findet ihr hier.

