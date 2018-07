Head Full Of Colors: Wie wir das bunte Leben mit unseren Haaren feiern können

Strähnen im Regenbogen-Look oder lieber gleich ein peach-farbener Afro? Beim Thema Haare sollte – genau wie in der Liebe – alles erlaubt sein. Zeit also, gemeinsam mit Wella Professionals und Berliner Influencern auch auf dem Kopf mächtig Farbe zu bekennen.

Männer in Paillettenkleidern und Frauen im Boyish-Look? Dass Fashion keine Regeln und schon gar keine Geschlechterrollen braucht, ist für uns selbstverständlich. Soll doch jeder tragen, was er will. Dieses Credo gilt nicht nur am Körper, sondern ebenso auf dem Kopf. Denn auch eine Frisur, nach der sich jeder umschaut, kann den Wunsch nach einer offenen Gesellschaft ohne jegliche Art von Ausgrenzung äußern. Findet auch die Friseurmarke Wella Professionals und will mit der limitierten Styling-Edition „EIMI Love” ein klares Zeichen für die Akzeptanz aller Lebensformen setzen – egal ob hetero, homo, trans oder non-binary. Weil aber eine coole Frisur und Regenbogenfarben allein keine Vorurteile abbauen können, spendet Wella zehn Prozent der Einnahmen pro verkauftem Produkt an ein gemeinnützige Or­ga­nisation, die sich für LGBTQ+-Rechte starkmacht.

Um das bunte ­Leben zu feiern, nimmt die Brand auch mit einem eigenen Paradewagen an der diesjährigen Cologne Pride teil. Promotet wird die ganze Aktion unter dem Motto #ShowYourPride von starken Persönlichkeiten wie Jack Strify, Frank Schröder, David Jacobs, Leonie Young und Marlen Stahlhuth, die wir in Berlin zum Shooting trafen. Im Interview erzählen vier von ihnen, wie sie durch Haare ihre Personality nach außen kehren.

Jeder sollte sich frei entfalten können – ob in der Liebe oder ganz banal in Sachen Haare und Make-up. Deshalb bin ich auch Fan des Mottos ‚Leben und leben lassen‘, das in der LGBTQ+-Community eine besondere Rolle spielt. Jeder kann in diesem Kreis so sein, wie er ist. Wenn ich in einen Gay-Club gehe, werde ich offen begrüßt – auch wenn ich heterosexuell bin. Das finde ich vor allem deshalb besonders, weil queere Menschen ja selbst oft mit Vorurteilen und Ausgrenzung konfrontiert werden. Wie das ist, kann ich mir vorstellen: Als hübsche Frau mit langen Haaren werde ich oft auf mein Aussehen reduziert. Gerade habe ich zum Beispiel einen Job nicht bekommen, weil mir die Leute bestimmte Dinge nicht zutrauen. Zum Glück bin ich ziemlich stark und denke mir dann: ‚Das spiegelt eigentlich nur die Unsicherheit der anderen wider.‘