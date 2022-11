Ihr seid auf der Suche nach neuen Schuhen, aber wollt nicht etliche Paare online bestellen oder im Laden anprobieren? Das neue „Virtual Try-On”-Feature von Amazon lässt uns ab jetzt Sneaker und Co. virtuell testen.

Mit großen Hypes um NFT-Drops und dem wachsenden Metaverse ist klar, dass wir uns immer weiter Richtung virtueller Zukunft begeben. Auch Amazon Fashion sucht stets nach neuen und innovativen Möglichkeiten, seinen Kund*innen das Online-Shopping einfacher und spannender zu gestalten. Deshalb erweitert die Plattform ihr „Virtual Try-On” Feature für Schuhe, nachdem Amazon bereits im August die virtuelle Sonnenbrillen-Anprobe gelauncht hatte. Via der Amazon App auf einem iOS-Gerät können wir ab jetzt bei einer großen Auswahl an Styles – unter anderem von Marken wie New Balance, Asics und Vans – den Button „Virtuelle Anprobe” klicken und die Schuhe direkt auf unsere Füße projizieren lassen. Wer über den Desktop versucht auf das Feature zuzugreifen, sieht einen QR-Code – den einfach abscannen und zum „Virtual Try-On” in der App gelangen.

Mit diesem Feature können wir uns nicht nur den Weg ins nächsten Geschäft sparen, sondern auch das unnötige Bestellen von mehreren Paar Schuhen – durch den „Virtual Try-On” können die Schuhe aus jedem Winkel betrachtet werden und geben uns damit eine gute Vorstellung, wie das echte Modell aussehen wird. Abgesehen von der Praktikabilität hat das neue Feature auch einen Fun-Faktor für alle, die Augmented oder Virtual Reality lieben. Wer seine liebsten virtuellen Schuhe mit Freund*innen oder auf Social Media teilen möchte, kann das auch bequem per Foto in der App.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fotos: Niklas Zeiner

Bezahlte Partnerschaft mit Amazon Fashion

Mehr zur Tech-Zukunft findet ihr hier:

Was sind eigentlich NFTs und was fangen Künstler*innen damit an?

Mehr erleben, weniger Klischees: Warum wir Gaming und Virtual Reality wieder neu denken müssen

Sie hält die Kamera auf die Zukunft: Fotografin Charlotte Rutherford über ihre Arbeit und warum Grenzen der Kreativität helfen