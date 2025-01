Urban Siren: Mit mystischem Charme durch die Straßen von Barcelona

Taucht ein die Welt der Mythologie und begleitet die Urban Siren bei ihrer Reise durch das raue Barcelona und auf der Suche nach dem richtigen Weg.



Sirenen sind weibliche Fabelwesen, die Männer mit ihrer betörenden Gesangsstimme verführen und in den Tod locken können. Angelehnt an diese Figur aus der griechischen Mythologie ist in den letzten Monaten insbesondere ein Fashion-Trend hervorgegangen: Die Office Siren kombiniert klassische Businesslooks mit Elementen aus dem Dessousbereich und spielt mit femininen Silhouetten. Fitted Shirts, kurze Röcke, Stockings und eine Brille vollenden den unnahbaren und gleichzeitig verführerischen Look.

Inspiriert von dieser Ästhetik greifen Fotografin Gabriela Bluske und ihr Team die Essenz der Sirenen auf und transportieren sie in raue, urbane Sphären. Inmitten von Barcelonas Straßen begibt sich die Urban Siren auf eine Reise, bei der sie mit Sanftheit und Stärke, Verletzlichkeit und Entschlossenheit ihr wahres Selbst sucht. Dabei beansprucht sie selbstbewusst ihren Platz im Chaos der Stadt, wartet nicht, sondern geht ihren Weg – mit zarter Anmut und dominierender Eleganz.

Hose: Iro Studio, Shirt: Template via Blend Showroom, Boots: Ganni

Look 1: Mantel und Body: Ines Varoquaux Pascual, Heels: Philipp Plein, Ohrringe: Morellato Look 2: Hose: Iro Studio, Shirt: Template via Blend Showroom, Boots: Ganni

Hose: Iro Studio, Shirt: Template via Blend Showroom, Boots: Ganni

Top und Rock: Guayana Agria, Boots: Zara, Ohrringe: Morellato

Look 1: Kleid: Pablo Erroz via Blend Showroom, Schuhe: Zara Look 2: Kleid: Tsyrk via Blend Showroom, Boots: Jeffrey Campbell

Top und Rock: Guayana Agria, Boots: Zara, Ohrringe: Morellato

Top und Rock: Tsyrk via Blend Showroom, Schuhe: Zara, Ohrringe: Breil

Top und Rock: Tsyrk via Blend Showroom, Schuhe: Zara, Ohrringe: Breil

Top und Rock: Guayana Agria, Boots: Zara, Ohrringe: Morellato

Fotos & Retusche: Gabriela Buske

Produktion: Mafe Spitia

Styling: Lorenza Gentile

Haare & Make-up: Maria Carlini

Model: Vinyet Y via Fifth Models

Noch mehr inspirierende Fotostrecken gibt es hier:

Wie eine Fata Morgana: Dieses Editorial entfacht euer Fernweh garantiert

„Acsendancy“: Eine Fotostrecke über Macht und Manipulation innerhalb der Modewelt

Echoes: Auf der Suche nach einem Zuhause und sich selbst