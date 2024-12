Dieses Editorial verführt unsere Sinne, genau wie eine Fata Morgana. Fotografin Frederike Wetzels nimmt uns mit nach Tunesien, wo sich sechs Reisende in der Hitze der Sahara treffen.

Flimmernde Hitze. Heißer Sand. Unstillbarer Durst. Diese Fata Morgana, sorry… natürlich meinen wir: Dieses Editorial zieht euch in die halluzinatorische Sphären der Wüste. Die Fotografin Frederike Wetzels nimmt euch mit nach Douz, eine Oasenstadt im Süden Tunesiens. Hier treffen sich am Tor der Sahara sechs Reisende auf der Suche. Momentaufnahmen flirrender Irrungen.

Fa·ta Mor·ga·na /Fáta Morgána/ Substantiv, feminin

Eine Fata Morgana ist eine (besonders in Wüstengebieten auftretende) Luftspiegelung, bei der entfernte Teile einer Landschaft näher gerückt scheinen oder Wasserflächen vorgegaukelt werden.

Farah: Kleid: Fololo, Stiefel: Diesel

Ali: Jeans: Center Sectorial Training Clothing La Goulette, Shirt: Diesel, Jacke: Stylist’s Own, Sonnenbrille: Karl Lagerfeld über Mister Spex

Aladin: Sonnenbrille: Model’s Own, Shirt: Fololo Saif: Jacke: Model’s Own, Shirt: Luis Carvalho, Krawatte: Stylist’s Own, Sonnenbrille: Prada

Yassin, Look 1: Jeans & Shirt: La Flamme, Koffer: Center Sectorial Training Clothing La Goulette Yassin, Look 2: Kette: Saskia Diez @diezdaskia, Shirt: Stylist’s Own, Jeans: Center Sectorial Training Clothing La Goulette

Farah: Kleid: Ferragamo, Tasche: Diesel, Schuhe: Crocs Yassin: Top: Diesel, Hose: La Flamme, Schuhe: Thrifting

Fololo: Oberteil: Ben S. Couture über Atelier Vinginti Septm, Sonnenbrille: Model’s Own Ali: Shirt: Diesel, Sonnenbrille: Karl Lagerfeld Aladin : Shirt: Fololo Saif: Sonnenbrille: Prada

Yassin: Jeans: Center Sectorial Training Clothing La Goulette, Sonnenbrille: Givency über Mister Spex, Gürtel: Plein Sud, Shirt: Puma Farah: gelber BH und Tanga: Yasmine Eslami über Le Pop Lingerie, orangener BH: Stylist’s Own

Fololo: Kleid: Fololo, Sonnenbrille: The Attico über Mister Spex Schuhe: Carrano Stiefel: Ben S. Couture über Atelier Vinginti Septm

Schuhe: Carrano Stiefel: Scarlett, Rocke: NO.21 Gürtel: Return

Yassin: Jeans: center Sectorial Training Clothing La Goulette, Sonnenbrille: Givency über Mister Spex, Gürtel: Plein Sud, Shirt: Puma Farah: gelber BH und Tanga: Yasmine Eslami über Le Pop Lingerie, orangener BH: Stylist’s Own, Bluse: Polyestershock @polyestershock, Rock: NO.21 @numeroventuno, Cap: Stylist’s Own

Fotos/Kreativdirektion: Frederike Wetzels (Boschtobanrap)

Stylingdirektion: Sabine Berlipp (Stiliste)

Produktion: Andrea Philippi / Discover Tunisia

Haare/Make-up: Salima

Postproduktion: Sevengreen Picture Works

Models: Aladin, Farah, Ali, Fololo, Yassin, Saif

Thanks to Tunis Fashion Week!

