Wir können die Festtage kaum abwarten – warum? Sie bieten einen Grund mehr für spicy Drinks an heißen Lippen! Jägermeister und uslu airlines machen diese Kombi nun Salon-, bzw. Weihnachtsstuben-fähig.

Was kommt dabei heraus, wenn man die Sprichwörter „Liebe geht durch den Magen“ und „rote Lippen soll man küssen“ an den Weihnachtstagen miteinander kombiniert? Scharfe Feiertage natürlich! Ihr braucht mehr Kontext? Sollt ihr kriegen:

Jägermeister hat seine Shot-Expertise mit dem Beautywissen der Brand von uslu airlines kombiniert und ein perfektes Paket entwickelt, das die Weihnachtszeit bei der Familie oder auf der nächsten X-Mas-Party auf angenehme Weise verschärft.

Gemeinsam lancierten die beiden Brands kürzlich ein Limited Edition Pack, das zwei Probierflaschen des neuen „Jägermeister Scharf“ – eine Variation des Originals und mit neu ausbalancierter Kräutermischung, die durch mehr Ingwerwurzel besticht – und einen eigens kreierten Lippenstift, der klar, Ingwernote enthält. Hört sich nach dem perfekten Geschenk für alle Nachteulen und Beauty-Fans an.

Perfekt für alle schwer zu Beschenkenden oder Verliebte

Kräuterlikör plus Lippenstift, eine originelle Geschenk-Kombi, die gar nicht so abwegig ist, wenn man bedenkt wie präsent roter Lippenstift und Jägermeister im Nachtleben, auf Weihnachtsfeiern oder im perfekten Festtagslook sind. Klar, rote Lippenstifte gibt es viele, doch nur einen, der sowohl tierversuchsfrei ist, einzigartig leicht nach frischem Ingwer schmeckt und dazu noch in einem Set mit dem passenden Drink kommt – der schmeckt übrigens am besten als eiskalter Shot bei -18°. Alternativ zur Geschenk-Option kann das Paket natürlich auch gemeinsam mit dem*der Partner*in genossen werden, um dem traditionellen Fest Würze zu verpassen. Probiert doch mal aus, was passiert, wenn die Liebe durch den Magen fließt während sich rote Lippen küssen – als menschgewordene Fusion des deutschen Sprachgebrauchs sozusagen.

Jägermeister x uslu airlines Lippenstift kommt im Set zusammen mit zwei 0,04l Jägermeister Scharf Flaschen und ist hier zu einem Preis von ca. 30 Euro erhältlich. Drink responsibly.