Aussortiert, umsortiert, verkauft, recyclet – wer sich den Luxus von Neuerfindungen im eigenen Kleiderschrank leisten konnte, hat die vergangenen Monate eventuell dafür genutzt. Was ist mit den Looks, die bleiben? Kombinieren wir neu, auch ohne Anlass. Für uns selbst.

Vielleicht kommt er jetzt zum Zug, der Hut, der ewig ganz hinten lag. Vielleicht hat sich nicht nur der Umfang des eigenen Kleiderschrank verändert, sondern auch das Ausmaß seiner Looks – die sich nun neu entdecken lassen. Für viele, die den Luxus der Langeweile in den vergangenen Monaten nutzen und den Beschäftigungsdrang einer Leistungsgesellschaft schlichtweg nicht ignorieren konnten (no shade), hieß es: Neu orientieren mit dem, was da ist. Wie es ist, neue alte Teile zu kombinieren und aus minimalistischer Auswahl dreamy Looks zu schaffen, seht ihr hier.

Hut von Mateulo, Jacke von Bimba y Lola

Links: Blazer von Mon Patron, Ohrringe von Bimba y Lola, Rechts: Bluse von Miu Miu

Bluse von Miu Miu, Strumpfhose von DIM, Schuhe von Pura López

Links: Bluse von Miu Miu, Strumpfhose von DIM, Schuhe von Pura López; Rechts: Top von Victor Von Schwarz, Hose und Ohrringe von Bimba y Lola

Kleid von Please Bluse und Rock von Victor Von Schwarz, Ohrringe von Bimba y Lola

Fotos: Álvaro Medina

Styling: Ana Naveiro

Model: Claudia Bielsa @ Fifth Models

Haare & Make-Up: Sandra García

