Seit über einem Monat kann man die Serie „The Morning Show“ streamen – dabei ist die Welt der US-amerikanischen Newsshows doch wirklich auserzählt. Oder?

Menschen, die für’s Frühstücksfernsehen arbeiten, sind in Deutschland ein Mysterium. Sie zählen zu einer klassischen Moderatorenelite und können doch nicht die volle Publikumsbindung ihrer Konkurrenz aus Radio- und Podcastwelt abgreifen. Von dem vermeintlichen Hype um Kolleg*innen aus dem Abendprogramm mal ganz zu schweigen. Morning-Shows sind hierzulande also Mystery, die Akte X der kriselnden Fernsehwelt.

Wie so oft fehlt den deutschen Faces also der Kultstatus. Jedenfalls fehlt ihnen einer, wie er ihren Kolleg*innen in den USA zuteil wird. Auch dort rangieren Morningshow-Hosts in Sachen Beliebtheit vermutlich hinter den großen Talkern aus Late-Night-Formaten. Und dennoch: Die Welt der US-amerikanischen Frühstücksmoderatoren scheint eine, na ja, nahezu ungebändigte Faszination auf Zuschauerwelten auszuüben.

Morningshow = Psychokomplex: Ist das wirklich spannend?

Wie sonst ließe es sich erklären, dass seit Jahrzehnten Fernseh-, Streaming- und Film-Œuvres aus dem Boden schießen, die versuchen, uns die komplexe Welt einer US-Morningshow zu verkaufen? Oder eben, sie überhaupt als komplex zu verkaufen. Kleiner Disclaimer: Als Autor dieses Textes habe ich keinen einzigen dieser Filme oder gar eine Serienfolge gesehen und darf mir aus journalistischer wie persönlicher Ehre vermutlich gar kein Urteil erlauben. Ich habe sie aber vor allem deswegen nicht angeschaut, weil mich allein schon ihr Konzept langweilt. Es nervt, dass Studios, Produzent*innen, Regisseur*innen, Schauspieler*innen und ja, am Ende Zuschauer*innen nach wie vor glauben, die inneren Hintergründe einer Morningshow-Redaktion hätten einen besonderen Spannungsbogen. Oder überhaupt eine eine Storyline.

Vor allem aber drehen sich die Geschichten um die Themen, die eine westliche Mittelstandsgesellschaft ohnehin permanent beschäftigen: Probleme mit alternden Fachkräften, Gender-K(r)ämpfe, das Problem mit der Digitalisierung.

Von den persönlichen Dramen der Moderatoren ist dabei natürlich die Rede. Von den journalistischen Challenges, denen sie jeden Morgen entgegentreten, bevor ihre devote, halbaufmerksame und doch treue Audience Zeuge ihres Status wird, der mit nichts anderem als „Koryphäe” betitelt werden dürfte. Eine Koryphäe, die gibt es in diesen Formaten immer, meistens ist sie ein Mann. Vor allem aber drehen sich die Geschichten um die Themen, die eine westliche Mittelstandsgesellschaft ohnehin permanent beschäftigen: Probleme mit alternden Fachkräften, Gender-K(r)ämpfe, das Problem mit der Digitalisierung.

An Alternativen mangelt es nicht

Von vielen dieser Schlachten erzählt auch die Serie „The Morning Show” mit Jennifer Aniston, Steve Carrell und Reese Witherspoon, die Anfang November auf Apples eigenem Streamingservice ihr Debüt feierte. Erst gestern Abend haben sie wieder Menschen in meinem Insta-Feed abgefilmt, Freunde und Unbekannte. Soll heißen: Die Liebe zum Morningshow-Drama zieht sich auch hierzulande durch verschiedene Geschmäcker und Zielgruppen. Wenn man sich am klassischen Aufbau von US-Streaming-Service-Produktionen bedient, ist ihr genauer Ort des Geschehens nicht einmal so wichtig.

Ist nicht gerade deshalb das Fernsehstudio ein Arbeitsplatz wie jeder andere auch? Gibt es gerade deshalb nicht gefühlt hunderte andere Wege, Geschichten zu den obigen Thematiken zu erzählen? Warum müssen die Kämpfe um Aufmerksamkeit, Arbeitsstress oder Gleichberechtigung hinter dem Moderationstisch ausgetragen werden? Mit Sicherheit, weil sie dort zu Hauf passieren und es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, schon klar. Aber man könnte auch (und das sind wahllos gewählte Beispiele) Shows über alleinerziehende Mütter bringen, über Reinigunskräfte, die die verdammten Showbüros morgens reinigen. Nicht-als-Rom-Com-inszenierte Filme über die Producerinnen oder wenn schon über Redaktionen, dann vielleicht über die außerhalb der typischen hohen Wolkenkratzer.

Man könnte auch Shows über alleinerziehende Mütter bringen, über Reinigunskräfte, die die verdammten Showbüros morgens reinigen, oder nicht-als-Rom-Com-inszenierte Filme über die Producerinnen hinter den Kulissen.

Wenn das denn dann jemand sehen wollen würde. Vermutlich ist die Inszenierung des Morningshow-Universums nämlich Teil des US-TV-Segments, das sich ausschließlich um seinen eigenen, ewig vorgegaukelten Pathos dreht. Wichtig sind hierbei Stichworte, die fallen, wenn sich die Burn-Out-gefährdeten Katastrophenfiguren ihre Lines an den Kopf werfen. Es ginge um „the nation”, es ginge um eine essentielle Form des „American Entertainment“. Dass eine einzelne Morningshow, so legendär sie auch gewesen sein mag, heutzutage noch so einen Einfluss auf kulturzentrale Entwicklungen hätte, ist in der Realität unwahrscheinlich.

„Bombshell”: Von Fox News, Missbrauch und echten Geschichten

Aber nicht unmöglich. Als Ausgangslage für „The Morning Show“ dient ein fiktionaler sexueller Missbrauchsskandal, der den männlichen Teil eines Moderatorenduos seinen Job kostet. Und diese Fälle gibt es zu Hauf in der Realität, wie #MeToo bewiesen hat. Ab dem 13. Dezember läuft dazu in den USA ein Film namens „Bombshell” an: Nicole Kidman, Margot Robbie und Charlize Theron treten als Mitarbeiterinnen des US-Senders Fox News auf, die mit den Anschuldigungen zu sexuellem Missbrauch gegen den Senderchef Roger Ailes Aufmerksamkeit erregen. Das war vor gerade mal drei Jahren. Die Geschichte ist wahr: Nach Anschuldigungen von mehr als 20 Frauen tritt Ailes 2016 zurück und erhält eine Abfindung von 40 Millionen. Die von Kidman und Theron gespielten Journalistinnen werden zum Teil der #MeToo-Bewegung. Fox News selbst spielt seit jeher eine zentrale Rolle in der Wahl um US-Präsident Donald Trump und könnte es bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2020 wieder tun: Trotz allgemein rückläufiger Zuschauerzahlen und kontroverser bis trashiger Inhalte toppt der Sender die Liste der News-Kabelanbieter in den USA.

Unter dem Mantel des elitären News-TV-Trash lässt „Bombshell“ laut Trailer viel versprechen. Egal, ob es sich dabei nun um einen guten Film handelt. Es könnte um die toxische Männerkultur in traditionellen Fernsehwelten gehen. Der Film könnte einen Diskurs über Frauenbilder in Newsshows schaffen und deren Folgen auf die wahrgenommene Kredibilität von Missbrauchsopfern. Man könnte darüber sprechen, warum es sich hier vielleicht nicht um eine Morningshow dreht, sondern fokussieren, dass das hier ein wahrer Fall ist, der gerade mal drei Jahre zurückliegt – und das im erfolgreichsten Nachrichtensender des Landes. Und darüber, wie viele dieser Fälle bisher unerkannt geblieben sind. Man könnte darüber sprechen, wenn man denn wollte. Und vielleicht wäre das dann mal wirklich spannend.