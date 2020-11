Ob freiwillig oder nicht, in den vergangenen Monaten haben wir unsere Liebe für den Stadtpark der Nachbarschaft neu entdeckt. Wie das unseren Look beeinflussen könnte, zeigen diese Bilder.

Wir können eifrig Urban Gardening betreiben, Grünflächen gentrifizieren und über neue Raumkonzepte in städtischen Ballungsgebieten sprechen. Alles schön und gut, braucht aber Zeit. Was am Ende bleibt? Der Stadtpark – ein Klassiker, der sich so schnell nicht neu denken lässt. So fühlte es sich zumindest gerade an, während der klassische Spaziergang ein weiteres Image-Update erfährt, zum zentralen Schauplatz des Privatlebens wird und Parks ein ihre Bedeutung als stadtgegebener Standard erneut manifestieren. Okay, ist nicht so, dass wir Grünflächen jetzt neu entdeckt hätten – welche Rolle der öffentliche Raum besonders für junge Altersgruppen spielt, wird vielen ohnehin gerade bewusster denn je. Trotzdem wird es Zeit, dem guten alten Park auch künstlerisch wieder Tribut zu zollen – so, wie auf diesen Modefotografien von Charlotte Haulot.

Bluse und Shorts von Maison J. Simone, Tasche von Guess, Choker (als Strumpfband getragen) von Les Inconnus, Schuhe von Maxime Delaye Augagneur

links: Total Look von Maxime Delaye Augagneur; rechts: Top von Monastero, Tuch von Les Inconnus

Tuch (als Top getragen) von Les Inconnus, Handschuhe und Ohrring von Ën Immort

Kleid von Maison J. Simone, Ohrring von Ën Immort, Strumpfhose von Falke

Kleid von Maxime Delaye Augagneur

links: Mantel von Aldwin Teva William; rechts: Total Look von Maxime Delaye Augagneur

Fotos: Charlotte Haulot

Styling: Thomas Lebon

Make-Up: Agnes Obis

Haare: Ludovic Dupuis

Model: Naomi @ PH1

Mehr Welten, die wir neu entdeckt haben:

Roadtrip vor der eigenen Haustür? 5 Looks & Gedanken für eine Reise mit sich selbst

Home Alone – Diese Looks sind eine Tour durch den eigenen Kleiderschrank

Lässigkeit unter Freunden: Der Sommer war eine Hommage ans Styling ohne Anlass