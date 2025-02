Fische-Saison: Eure Must-haves für einen kosmisch chaotischen Monat

Kaum hat die Award-Season ihren Höhepunkt erreicht und TikTok wird von mystischen Manifestationstrends überflutet, da tauchen wir auch schon in die magische Fische-Saison ein! Vom 19. Februar bis 20. März übernimmt das feinfühlige Wasserzeichen das kosmische Ruder, bevor die Sonne in den feurigen Widder wechselt und ein neues astrologisches Jahr beginnt! Neptun, der Herrscherplanet der Fische, verstärkt kreative Energien, Tagträume – und ja, vielleicht auch das Bedürfnis, sich einfach in eine Decke zu wickeln und den neuesten Selfcare-Trend auszuprobieren. Denn dieser Monat kann sich schnell wie ein Fiebertraum anfühlen. Mehrere Planten werden rückläufig und können für emotionales Chaos sorgen. Damit ihr weniger Überforderung und mehr magische Eingebungen erlebt, haben wir für jedes Sternzeichen ein passendes Produkt ausgesucht – von Beauty-Essentials bis zu energetischen Fashion Icons. Lasst euch inspirieren!

Pluto stärkt die Widder in der Fische-Saison und sorgt für mehr Stabilität und Selbstbewusstsein. Anstatt sich ständig nur zu arrangieren, geben die Widder jetzt den Ton an und setzen Impulse. Während andere noch überlegen, ob ihnen Ballerinas gut stehen, sind sie schon dabei, den nächsten großen Trend in ihren Kleiderschrank zu integrieren. Genauso wie ihre neue Nieten besetzte Handtasche von Jaded London. Nieten sind gerade DAS Fashion-Statement – von den Runways bis zu den Streetstyle-Girls à la Bella Hadid & Julia Fox. Ein Accessoire, das genauso rebellisch ist wie sie und ihre feurige Persönlichkeit perfekt unterstreicht.

Liebe Fische, it’s your season! Die nächsten Wochen stehen ganz im Zeichen von Intuition und kreativer Energie. Neptun verstärkt ihre feinfühlige Art – perfekt, um neue Ideen zu erkunden und Visionen Realität werden zu lassen. Doch während die Fische in ihre Fantasiewelt abtauchen, solltet sie nicht vergessen, auch sich selbst strahlen zu lassen. Unsere Beauty-Empfehlung: die Denim Dimenson Eyeshadow-Palette von Charlotte Tilbury . Ganz egal, ob sanft für den Alltag oder bold für den großen Auftritt, mit den traumhaften Blautönen und schimmernden Nuancen fängt sie genau das ein, was das Sternzeichen ausmacht – Tiefe, Mystik und eine Prise Cosmic Glam.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Ipekyol über Zalando, ca. 319 €

Die Stiere haben im Februar alle Hände voll zu tun. Im März kommen außerdem vielversprechende Angebote auf sie zu, wodurch sie finanziell unabhängiger werden könnten. Während sich das Erdzeichen gerade also ein bisschen in den Vordergrund wirft, zeigt sich das auch in ihrem Kleidungsstil, ohne dabei ihre Liebe für stilvollen Comfort zu verlieren. Diese Jeansjacke von Ipekyol wird die Stiere im Layering-Look durch den Rest des Winters und bis in den Frühling hinein begleiten und ein echtes Wardrobe-Staple für sie werden. Denn sie vereint alles, was die Stiere lieben – hochwertige Materialien, Komfort und einen Hauch von Retro-Chic.

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Typology, ca. 56 €

Die Zwillinge könnten jemandem nahe kommen, den*die sie bisher noch gar nicht beachtet haben. Diese Phase wird intensiv, zeigt ihnen aber auch, worauf sie nie wieder verzichten wollen: Sanftheit, authentische Romantik und echte Gefühle. Bevor die Zwillinge aber direkt mit ihrem neuen Love-Interest zusammenziehen oder durchbrennen, sollten sie erst einmal ihren Lichtschutzfaktor aufstocken – denn das ist etwas, worauf sie wirklich nie verzichten sollten. Auch nicht im Winter! Das Sonnenschutz-Set von Typology für Face und Body ist perfekt für ihre daily Pflegeroutine und passt in jede Handtasche. Also packt den SPF ein, Zwillinge – die Welt wartet auf euch!

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Floyd, ca. 495 €

Work hard, play harder! Powerplanet Mars steht im Zeichen der Krebse und hilft ihnen diesen Monat nach den Sternen zu greifen. Das Sternzeichen begibt sich auf neue Abenteuer, beruflich und privat, und ist Dank des Universums auch erfolgreich dabei. Gleichzeitig sehnen sich die Krebse so sehr wie schon lange nicht mehr nach ihrem Element: dem Wasser. Zeit für einen spontanen Wochenendtrip oder lieber gleich die große Reise ins Paradis, ganz à la The White Lotus. Der stylische Pacific Blue Koffer von Floyd (der übrigens ein Cameo in der ersten Folge von Staffel 3 hatte) ist ihr perfekter Begleiter! Er vereint Luxus, Reiselust und ganz viel Persönlichkeit – genau wie die Krebse selbst!

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

Ugg x Ambush, ab 21. Februar erhältlich

Die Sterne verfolgen nur eine Absicht: Sie wollen die Löwen stärken. Zu lange haben sie sich klein gemacht, sich etwas nicht getraut. Doch mit der Fische-Saison und dem nahenden Frühlingsbeginn geht es in eine neue Richtung. New season, new Leos! Und dazu gehören auch ein Paar Updates im Kleiderschrank. Offen für Neues und trendy Pieces, stolzieren die Löwen mit den furry Ballerinas von Ugg x Ambush durch die Straßen ihrer Stadt. Diese Schuhe sind cozy, edgy und absolut Streetstyle approved. Sie schreien geradezu nach einem Star-Moment. Wer könnte sie besser tragen als die mutigen Löwen?

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

Chantelle, Set für ca. 143 €

Doechiis „Nosebleeds“ sollte diesen Monat unbedingt in die Favoriten-Playlist der Jungfrauen wandern. Die Swamp Princess singt in ihrem Song „Will she ever lose? Man, I guess we’ll never know – Will she lose her cool? I guess we’ll never know“. Und das ist genau der Vibe, den die Jungfrauen jetzt brauchen. Die Fische-Saison fordert sie heraus, aber sie sollten Vertrauen in ihre Stärken haben, sich von nichts unterkriegen lass und sich bewusst etwas gönnen. Zum Beispiel dieses Denim blaue Lingerie-Set von Chantelle mit wunderschönen Samtstickereien. Hochwertig, elegant und bequem – genau wie sie es lieben.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Maiami, ab Anfang März erhältlich

Der Februar könnte noch etwas holprig bleiben, aber ab März können die Waagen die Tiefschläge ad acta legen. Liebesplanet Venus verleiht ihnen einen schlichtweg unwiderstehlichen Charme – und das den ganzen Monat lang. Ihre Lieblingsbeschäftigung in dieser Zeit: Flirten! Sie werden Menschen begegnen, die sie in den Bann ziehen: maßgeschneidert und verlockend. Nicht nach Maß, aber handgemacht, ist dieses Strickset von Maiami, das perfekt zum Stil der Waagen passt, während sie zwischen Socializing und Selfcare hin- und herpendeln. Dieses Outfit ist mindestens so entspannt und stilvoll wie ihr Vibe in der zweiten Hälfte der Pisces Season.