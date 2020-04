Mermaids in the Sand: Ein Trip ans Meer, von dem wir noch heute träumen

Melancholische Happiness, leichtfüßiger Schwermut – die vergängliche Schönheit eines Strandabends definiert diese Bilder.

Der Geruch des Meeres an Barcelonas Küste liegt noch in der Nase, wir spüren in Gedanken den Sand unter unseren Füßen – wünschen uns zurück. Der spanische Fotograf Raúl Ruz hat Dasha und Marina einen Tag lang begleitet, als sie leichtfüßig durch die Dünen getanzt sind.



(Dasha) Top & Panty von Longchamp, Mantel von Mel Redmer, (Marina) Kleid von Etro

(Dasha) Kleid von Issey Miyake, Sandalen von Bally, (Marina) P ullover von Áeron, BH von Sloggi , Hose von Escada Sport

Kleid von Issey Miyake, Hut von Ganni

(Marina, links im Hintergrund) BH von Sloggi, Weste & Rock von S.Oliver, (Dasha im Hintergrund) Jumpsuit von Longchamp, (Dasha im Vordergrund) J umpsuit von Longchamp

(Marina) Top von Mel Redmer, (Dasha) Body von Sloggi, H ose von Lacoste, (Dasha rechts) H emdkleid & Rock von Joseph BH von Sloggi

(Dasha) Jacke & Hose von Etro, BH von Sloggi, (Marina) Shirt von Lacoste Hose von COS, Tasche von Bally





(Hintergrund) Kleid von Etro, (Dasha) Hemd von Bally, Slip von Sloggi, (Marina) Kleid von & Other Stories

Headerfoto: H emdkleid von & Other Stories, Bikinihose von Belize

Konzeption & Styling: Nina Petters

Fotos: Raúl Ruz

Produktion: Jenny Weser

Haare & Make-up: Marco Alecci @ ballsaal using Chanel & Davines

Models: Marina m. & Dasha @ blow models

Foto-Assistenz: Marc Miguel

Styling-Assistenz: Margarete Lou Geisler

Location via Ad Loc., Barcelona