Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT). Teil dieser feindlichen „Phobien” sind auch Konversionstherapien, die in Deutschland seit einem Jahr verboten sind. Aber auch Verbote bieten Schlupflöcher – was also gilt es zu wissen? Hier könnt ihr euch informieren.

In alten Ideologien verankert, extrem, absurd und endlich verboten – so könnte man über Konversionstherapie denken. Der Begriff umfasst Behandlungen zur „Änderung” oder „Korrektur” der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Konversionstherapien können aber vor allem eines sein: lebensgefährlich, nämlich dann, wenn sie zu langfristigen psychischen Schäden oder Suizid führen. Warum sie hierzulande nicht in aller Munde sind? Während systematische Diskriminierung und Gewalt gegen queere und LGBTQIA+ Menschen anhalten, ist die Konversionstherapie in Deutschland seit etwa einem Jahr verboten (Gutachten und Verfahren, mit denen sich zum Beispiel trans* Menschen in ihrer Transition konfrontiert sehen, sind ein anderes Thema). Passend dazu trat gerade erst die englische Königin Elizabeth II. vor ihr Parlament und verlas, dass auch in Großbritannien nun endlich ein Verbot auf dem Weg sei. Schon 2018 hatte die Europäische Union ihre Mitgliedsstaaten zu diesen Verboten aufgefordert.

Ein Jahr nach Verbot: Wie präsent ist Konversionstherapie noch in Deutschland?

Wer sich am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, kurz IDAHOBIT, also mit Gleichberechtigung auseinandersetzt, dürfte hierzulande die Konversationstherapie nicht unbedingt an erste Stelle im Kampf gegen Diskriminierung stellen. Und doch ist das Thema nicht ganz vom Tisch. In Deutschland wurden Ende 2019 jährlich ca. 2000 Therapien ausgeführt, so Gesundheitsminister Spahn. Aktuell geht die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld jährlich von noch ca. „1.000 Behandlungsversuchen gegen die sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung” aus.

Zum Verbot gehört auch der Beratungsauftrag

Das jedenfalls sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZgA. Zum IDAHOBIT setzt die Zentrale ein Jahr nach dem Verbot mit der Online-Initiative „Liebesleben” noch einmal einen Fokus auf Konversionstherapien. „Liebesleben” ist als Plattform in die Themenfelder „Sexuelle Vielfalt”, „Schutz und Safer Sex“, und „Persönliche Beratung” eingeteilt. Die Plattform soll allumfassend über sexuelle Gesundheitsförderung informieren, denn: Im Fall von Konversionstherapie gehöre zum gesetzlichen Verbot auch der Beratungsauftrag, über die negativen Wirkungen aufzuklären und ihnen entgegenzuwirken, so Dr. Johannes Breuer, Referent bei der BZgA. Und das schließt schon klassische Erklärungen zu sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten ein, die Diskriminierung und die Entwicklung von LGTBQIA+ feindlichen Maßnahmen verhindern sollen. Zum Suchbegriff „Konversionsbehandlung” gibt es auf Liebesleben 17 Ergebnisse, von Fragen wie „Was sind Konversionstherapien?” bis zu woran man sie erkennt – Beispiele dafür gibt es hier.

Konversionstherapie-Verbot schließt auch Geschlechtsidentität mit ein – aber gilt nur für Minderjährige