Wer aus den Ferien in die Schule, Uni oder an den Arbeitsplatz zurückkehrt, hat gerne mal Lust auf einen neuen Look. Warum dabei monochrome Accessoires und Farbakzente helfen können, zeigt die neue „Back To School”-Kollektion von JD Sports.

Was fällt euch ein, wenn ihr an die Worte „Back To School” denkt? US-amerikanische Highschool-Filme mit Storylines rund um den neuesten Ferien-Gossip? Ebensolche Berichte vom Spring Break am College? Wohl kaum in einer Welt wird das Gefühl, aus den Ferien wieder in den Alltag zurückzukehren, so sehr zelebriert wie in der US-Popkultur. Fast: Auch die Modewelt hat der „Back To School”-Vibe längst erreicht, weshalb immer mehr Marken darauf abzielen, ihre Fans mit den besten Looks für die Saison post-Urlaub auszustatten. Dazu gehört auch die beliebte Streetstyle-Brand JD Sports. In der neuen Kampagne „Click Refresh” dreht sich alles um „Back To School”-Looks für Kids bis Erwachsene, von Footwear bis Outerwear, für Schule bis Arbeitsplatz. Im Fokus stehen vor allem monochrome Styles in Schwarz, Weiß und solche mit einzelnen Colour-Akzenten.

Looks, die auch im nächsten Schuljahr oder Semester gefallen

Damit trifft JD Sports einen entscheidenden Punkt: Während auf TikTok und Co. zwar gefühlt minütlich Mikro-Trends ausgerufen werden, entscheiden sich immer mehr Konsument*innen für den Aufbau eigener „Capsule”-Kollektionen in monochromen Farben, anstatt Trends zu jagen. Sie setzen dabei auf eine kuratierte Auswahl an kombinierbaren Basics und Statement-Pieces im eigenen Kleiderschrank. Zwar ist das eher ein zeitgeistiger Begriff für ein System, das viele schon seit Jahren intuitiv umsetzen, dafür aber passt dieses System gut zu Neuanfängen wie eben der Rückkehr in die Schule, an die Uni oder den Arbeitsplatz. Besonders in Sachen Footwear und Accessoires gilt: Wer neue Looks kreieren möchte und einen reduzierten Stil gegenüber Details oder bunten Farbpaletten bevorzugt, ist mit monochromen Pieces gut bedient. Und damit gefällt die neue Garderobe auch, nachdem man sich im neuen Schuljahr, Uni-Semester oder dem neuen Job zurechtgefunden hat.

Angefangen bei den Sneakern bietet JD Sports dafür eine kuratierte Auswahl an aktuellen und klassischen Styles. Da wäre zum Beispiel der klassische Chuck Taylor High-Tops von Converse, der die 70er-Silhuoette in komplettes Schwarz hüllt. Wer sich für den Weg zurück zum Schul- oder Schreibtisch eine Kombination aus ikonischer Form und Athleisure-Materialien wünscht, wird zum Beispiel mit dem schwarzen Mesh-Modell von Nike glücklich. Für deutlich mehr Office-Vibes sorgen Desert Boots und Bootsschuhe von Clarks. Einen Farb-Splash gibt’s mit Sneaker-Silhouetten von New Balance oder in beige-roséfarbenen AirMax von Nike.

Rucksacke von Nike & Co: Personalisierte Begleiter

Auch bei der Wahl der Tasche oder des Rucksacks gilt mit Blick auf die eigene Capsule-Kollektion: Höchste Kompatibilität ist gefragt! Als alltägliche Begleiter stellen sich in der „Back To School”-Reihe von JD Sports schwarze und weiße Modelle vor, wie zum Beispiel die Backpacks „Elemental” oder „Jordan” von Nike, der Rucksack „Rodey” von The North Face oder das Modell „Hustle Lite“ von Under Armour. Monochrom heißt aber natürlich nicht monoton: Die einzelnen Modelle können individuell per JD ID-Personalisation mit Initialen oder dem Spitznamen beschriftet werden.

Und während die Accessoires zu vielseitig kombinierbaren Staples in eurer Garderobe werden, bietet die Outerwear der Kollektion zwar ebenso monochrome Kombinationen, dafür aber eine breitere Range für all jene, die doch zu mehr Farbe greifen wollen. Sport-Sets in Tarngrün und der zeitlose Nuptse-Puffermantel von The North Face, signalrote Tracksuits von adidas Originals oder Creme-farbene Collegejacken mit pinken Akzenten von New Balance bei den Damen, schwarz-rote Tracktops von Nike bei den Herren: In Sachen Outerwear verlaufen die Grenzen zwischen Capsule-Basic und Statement-Teil. Fest steht aber: Sie begleiten euch durchs ganze Jahr, bis es wieder heißt: Another round, back to school!

P.S.: Du willst mehr? Dann schau dir den neuen JD Sports Megastore in Oberhausen im CentrO an – das Opening ist schon am 27. August!

Bezahlte Partnerschaft mit JD Sports.

Auch diese Themen gehören in euren Kleiderschrank:

Färben, kürzen, reparieren: Wie und warum wir mehr aus Kleidung rausholen

Färben, kürzen, reparieren: Wie und warum wir mehr aus Kleidung rausholen

Strandbekannt: Leinen-Styles sind unser Go-To in diesem Sommer