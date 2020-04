Gerade können wir nicht anders, als Stubenhocker zu sein. Aber selbst vom Selbstisolations-Dauerspot aus – dem heimischen Sofa – können wir Menschen in Not helfen. Das beweisen die zahlreichen Spendenaktionen, die seit Ausbruch der Pandemie ins Leben gerufen wurden eindrücklich. Eines davon ist das Social Sofa Festival. An diesem Sonntag, den 19. April, findet die bereits zweite Auskopplung der Veranstaltung auf Instagram statt. Unter dem Motto #leavenoonebehind werden Spenden für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen gesammelt, während Musikerinnen, Musiker und Bands live in ihren Wohnzimmern spielen. Zwischendurch sorgen Interviews mit NGOs und Aktivist*innen fürs nötigen Hintergrundwissen. So geht Festival heute!