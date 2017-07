Mode-News ASOS x MTV – back to the Eighties

Kinder der 80er aufgepasst: ASOS und MTV lassen das ikonische Logo des Musiksenders aufleben – mit einer limitierten Kollektion.

Wer in den 80ern schon fernsehen konnte (oder durfte), erinnert sich garantiert an das knallbunte Logo von MTV, das in Form von diversen Animationen Musikvideos, Moderationen oder Shows unterbrach. ASOS lässt die Eighties-MTV-Ästhetik jetzt mit einer limitierten Modekollektion aufleben.

Die ASOS x MTV Collektion umfasst Sweatshirts, Anoraks, Tanktops, Minikleider, kurzärmelige Shirts und andere 80er-Jahre-Klassiker, die damals in keinem Kleiderschrank fehlen durften. Unser Liebling: der geschnürte Badeanzug mit rosa Leo-Print – jetzt kommt Swag an den Strand!

Fotos: ASOS