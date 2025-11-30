Christmas Gift Guide 2025 – die schönsten Geschenke

Der Dezember ist da! Doch was schenken wir dieses Jahr? Wir haben die schönsten Ideen gesammelt – von liebevollen Kleinigkeiten bis hin zu luxuriösen Treats, die garantiert Herzen höherschlagen lassen.



Die Feiertage bringen jedes Jahr denselben Zauber mit sich: glitzernde Nächte, ruhige Morgen, warme Lichter, die Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen – und die Frage, was wir unseren Liebsten schenken, oder uns selbst, wünschen wollen.

Von Beauty-Essentials, die kleine Alltagsrituale zu Luxusmomenten machen, über cozy Fashion-Pieces, die Winter-Outfits sofort upgraden, bis hin zu smarter Tech und stylishen Accessoires – in diesem Guide ist für jeden etwas dabei. Ob günstige kleine Aufmerksamkeiten, die Freude bereiten, oder luxuriöse Treats, die ein echtes Highlight unterm Weihnachtsbaum setzen – wir haben die besten Geschenkideen aus allen Bereichen für dich gesammelt.

Let’s unwrap the magic!

Make-Up Musts:

Caia Cosmetics

Ready für die Perfect Lip Combo? „Too Adorable“ zaubert ein weiches, glasiges Finish, das sofort frisch, wach und cute wirkt, ohne die Lippen auszutrocknen. Ein kleiner Beauty-Luxus, der jedes Make-up weicher und festlicher aussehen lässt und damit das perfekte Geschenk für Secret Santa oder die beste Freundin ist. Und psst… es ist auch mein persönlicher Favorite.

Real Techniques

Die Number One unter den Make-Up Brushes. Die Pinsel sind weich, präzise und perfekt für Foundation, Blush, Eyeshadow oder Highlighter. Ideal für Beauty-Newbies und Make-Up-Girls mit hohen Ansprüchen: ein Geschenk, das täglich im Einsatz ist.

Charlotte Tilbury

Die Beauty Light Wands sind ein absoluter Klassiker! Das Dreamy Superstar Glow Set vereint zwei der beliebtesten Shades in soften Mini-Größen. Die Texturen lassen sich super easy verblenden: einfach auftupfen, kurz einarbeiten und hello holiday glow. Ein perfektes Geschenk für alle, die in der Weihnachtszeit diesen warmen, frisch-aufgewachten Glow lieben – soft, chic und effortlessly festive.

Tanrevel

Selbstbräuner, aber in schön: Das Prime Tan Duo liefert ein super feines, gleichmäßiges Ergebnis ohne Flecken oder Orangestich. Der Nebel legt sich hauchzart auf die Haut und zaubert einen Glow, der wirkt wie zwei Tage Kurzurlaub. Ein Geschenk für alle, die im Winter ein bisschen Sonne vermissen.

Fashion Favorites:

INUKII

Der Inbegriff von Cosy Winter Chic: warm, chunky und unfassbar stylish. Sie halten die Füße warm, selbst wenn die Temperaturen fallen, und verwandeln jedes Outfit in einen coolen Look mit Statement-Faktor. Für Schnee, City Walks oder einfach das Gefühl, in einem warmen Chalet aufzuwachen. Ein Geschenk, das den Winter sehr viel schöner macht.

VIU

Mit The Wifey bringt VIU die ikonische 90s/00s-Silhouette in eine neue, moderne Klarheit – perfekt als Weihnachtsgeschenk für alle, die minimalistische Looks lieben. Die schmale, ovale Form wirkt wie ein eleganter Throwback, bekommt aber durch das präzise Design einen futuristischen Twist. Clean, selbstbewusst und unglaublich chic.

Ganni x Disney

Disney-Fans aufgepasst! Ein Geschenk mit Instant-Good-Vibes: Der Daisy-Duck-Sweater von GANNI bringt genau diese Mischung aus Scandi-Coolness und verspielter Leichtigkeit, die man im Winter einfach braucht. Das Grau wirkt clean und vielseitig, während Daisy auf der Front den perfekten „don’t-take-it-too-serious“-Kontrast setzt.

Souleway

Minimalistisch, soft, everyday-chic. Die Slouchy Shoulder Bag ist das perfekte Geschenk für alle, die ein nachhaltiges, zeitloses Piece suchen, das wirklich zu jedem Outfit funktioniert. Sie fällt genau richtig, ist nicht zu groß, nicht zu klein – und passt von Coffee Run zu Office zu Dinner.

Le Specs

Die Blaulichtfilter-Gläser der Tragic Magic blocken rund 30 % des blauen Lichts und sorgen so für entspannteres Sehen bei langen Laptop- oder Smartphone-Sessions. Dazu kommt ein ’70s-inspiriertes Aviator-Design, das oversized, unisex und effortlessly cool wirkt – ein Look, der sofort mehr Style in den Arbeitsalltag bringt.

Scarosso

A classy black boot everyone needs! Diese schwarzen Ankle-Boots sind das perfekte Geschenk für alle, die elegante, cleane Looks lieben. Handgefertigt, zaubern sie sofort einen stylishen Touch auf jedes Outfit. ein Boot, der auf der Wunschliste definitiv ganz oben stehen sollte.

Skin & Body Care:

L:a Bruket

Skandinavische Natur in Spa-Form: warme, frische, cleane Duftnoten und hochwertige Pflege. Bei kalten Tagen brauchen Hände und Lippen besondere Pflege – und genau hier setzt dieses Set an. My personal favorite: Lemongrass! Mit dem tollen Geruch und der pflegenden Textur schenkt es der strapazierten Winterhaut ein samtiges Gefühl und einen kleinen Wohlfühlmoment.

treaclemoon

Ein kleiner, duftender Glücksmoment: Süß, cozy und perfekt als kleines Add-on, das mehr Freude bringt, als man denkt. Ideal für ruhige Winterabende, an denen man sich ein kleines Ritual gönnen möchte.

INKEY

Hydration? Yes, please! Zwei Produkte, die das geben, was Winterhaut am meisten braucht: Feuchtigkeit, Ruhe und Glow. Das Set ist ideal für Skincare-Minimalisten, die nur die wirklich effektiven Basics wollen – und für Beauty-Fans, die ein unkompliziertes, wirksames Geschenk suchen.

NUXE

Ein Geschenkset, das wie ein kleiner Festtags-Moment wirkt: sanfte Texturen, cremiger Duft, der sofort Wärme und Wohlgefühl schenkt, und der NUXE-Glow, der direkt gute Laune macht. Ein kleines Self-Care-Ritual für Haut und Stimmung – perfekt für Mamas, Schwestern, Kolleginnen oder einfach jemanden, der sich mitten im Alltag ein bisschen Verwöhn-Magie verdient.

snuggs

Body Care für echte Wohlfühlmomente: Periodenpflege, aber richtig classy. Die Snuggs Unterwäsche ist nachhaltig, super bequem und zuverlässig . Für jede, die sich eine moderne, unkomplizierte Lösung wünscht, die gleichzeitig stylish aussieht. Kurz gesagt: Für jeden etwas dabei, praktisch, nachhaltig und einfach ein kleines Upgrade für den Alltag.

Moleskine

Zu echter Selfcare gehört auch innere Selfcare. Die kleinen Rituale, bei denen man zur Ruhe kommt, Gedanken sortiert und einfach mal runterschreibt, was im Kopf los ist. Und mal ehrlich: Wer bekommt bei Snoopy nicht sofort Lust, genau das zu tun? Ob Klassiker, verspieltes Design, oder Smart Writing Set – Moleskine hat für jeden was dabei! Für Planner-Girls, die ohne Kalender nicht leben können und für Kreative, die lieber freie Seiten füllen.

Hair Care:

NOOANCE PARIS

Überall sieht man Red-Light Masken fürs Gesicht – aber was ist mit den Haaren? Der LED-Haarhelm ist Haircare auf Sci-Fi-Level: Klinisch getestete Lichtwellen stimulieren das Haarwachstum, reduzieren Haarverlust und stärken die Kopfhaut. Quasi ein kleines Winter-Wellness-Ritual für zuhause – das perfekt Luxusgeschenk für Beauty-Insider.

ELIZABETA ZEFI

Elizabeta Zefi ist die Art von Haircare, die sich wie ein persönliches Luxusritual anfühlt. Vom pflegenden Shampoo bis zu den Styling-Essentials – jedes Produkt bringt diesen „Fresh-from-the-Salon“-Moment direkt ins Badezimmer. Und weil Haare so individuell sind wie wir selbst, hilft das Hair Quiz dabei, die perfekte Routine zu finden – abgestimmt auf genau das, was deine Haarstruktur wirklich braucht.

My favorites: Der Multi-Moisturizing Conditioner, um Längen und Spitzen im Winter geschmeidig, glänzend und hydratisiert zu halten, während die Intense Regenerating Mask ein tiefenpflegender Boost ist, der Farbe frisch hält und die Haarstruktur sichtbar stärkt.

Tech Treats:

Ray-Ban Meta Wayfarer

Die ikonische Ray-Ban-Form trifft auf die nächste Evolutionsstufe von Tech: Diese Brille bringt Kamera, Mikrofon und KI in ein einziges, cleanes Design, das kaum verrät, was in ihm steckt. Perfekt für alle, die Geschichten im Alltag einfangen wollen – ob für Social Content, kreatives Arbeiten oder einfach, um Erinnerungen besser festzuhalten. Leicht, stylish, futuristisch – ein Geschenk für Jedermann.

Oakley Meta Vanguard

Die Oakley Variante der Meta Glasses ist kantig, dynamisch und perfekt für alle, die Tech und Style im Winter verbinden wollen. Das Open-Ear-Audio-Design sitzt ohne zu stören unter dem Helm, während auffällige Farben jedes Ski- oder Snowboard-Outfit aufwerten. Mit Hyperlapse, Zeitlupe und stabilisierter Aufnahme hältst du die besten Momente auf der Piste fest. Außerdem liefert Die Garmin- und Strava-Integration Performance-Daten hands-free, wobei die Brille auch robust gegen Schnee, Staub und Wasser ist.

AlphaTeta

Neues Hobby gefällig? Für alle, die Musik fühlen, statt sie nur zu hören: Der FLX2 ist ein DJ-Controller, der auch Einsteiger:innen wie Profis aussehen lässt. Mit smarten Transition-Tools, einem intuitiven Layout und Funktionen, die aus jedem Wohnzimmer eine kleine Festival-Stage machen. Ein Geschenk, das nicht nur Freude macht – sondern ganze Abende zur Party macht.

Marshall

Falls man doch lieber nur Musik hören möchte, ist der Acton III Speaker perfekt und ein Traum für alle die Sound genauso ernst nehmen wie Style. Der Retro-Look ist ikonisch, aber der Klang ist moderner denn je: warm, klar, voll – perfekt für jede Stimmung. Auf dem Sideboard sorgt er für genau die richtige Portion Vintage-Coolness und verwandelt jedes Zimmer in einen kleinen Klangraum.

Das könnte euch auch gefallen:

Quiet Elegance – An Editorial by Volkan Özacardi

Cozy Season: Die schönsten Styles für kalte Wintertage

Clara Lösel im Interview: „Hoffnung ist eine Entscheidung“