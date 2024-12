Welcher Weihnachtstyp bist du?

Der Dezember ist angebrochen und je nachdem welcher Weihnachtstyp ihr seid, verabredet ihr euch gerade für den nächsten Weihnachtsmarktbesuch, oder plant, in welches warme Land ihr über die Feiertage fliehen könnt. Findet jetzt heraus, was ihr für die Holiday Season gut gebrauchen könnt und womit ihr anderen eine Freude macht.

Tis the season! Alles ist geschmückt, überall riecht es nach Glühwein und Zimt. Genau das löst bei jedem Menschen etwas anderes aus. Die einen freuen sich darauf, die anderen verschmähen Lebkuchen und Weihnachtsmusik. Manche haben nichts gegen Weihnachten, verspüren aber auch keine Lust, das Fest groß zu feiern, und wieder andere empfinden diese Zeit als puren Stress. Egal welcher Weihnachtstyp ihr seid, wir haben für euch die besten Geschenkideen und treat yourelf-Goodies zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Weihnachtstyp 1: Ihr liebt Weihnachten mindestens so sehr wie Cindy Lou Who

Tasche: Cos, ca. 97€, Kleid: Ganni, ca. 395€, Scrunchie: Vivienne Westwood über Zalando, 1ca. 05€, Pullover: Reserved, ca. 36€, Lippenstift: Chanel, ca. 48€, Ohrringe: Pilgrim, ca. 35€, Lidschatten: Caia, ca. 15€, Stiefel: Vagabond, ca. 160€, Kerze: L’Artisan Parfumeur, ca. 85€

Für euch Holiday-Enthusiast*innen beginnt Weihnachten schon am ersten Dezember – oder, seien wir mal ehrlich, direkt nach Halloween. Ihr verwandelt eure Wohnung in eine Pinterest-Winterwelt, tragt Weihnachtspullis mit mehr LEDs als der Times Square und singt schon Monate vorher „All I Want For Christmas Is You“. Während ihr kleinen Cindy Lous on top of your game sind, was das Planen der Geschenke, Weihnachtsfeiern und Festtags-Menüs angeht, schafft ihr es nebenher noch, jeden Weihnachtsmarkt der Stadt zu besuchen und all eure Lieblingsweihnachtsfilme zu schauen. Wenn es darum geht, euch selbst eine Freude zu machen oder euch zu beschenken: Am liebsten alles, was weihnachtlich glitzert und duftet – Make-up, Kerzen und Accessoires sind also ideale Geschenke.

Weihnachtstyp 2: Kälte? Feiertage? Geschenke? Nein danke! Ihr verlasst lieber das Land

Koffer: Rimowa, ca. 2.750€, Sonnenbrille: Jimmy Fairly, ca. 135€, Sofirtbildkamera: Instax, ca. 90€, Jeans: Sandro Paris, ca. 195€, Pullover: Mango, ca. 50€, Lipgloss: Rhode, ca. 23€, Kosmetiktasche: Becksöndergaard, ca. 49€, Handtasche: Ölend, ca. 85€, Schuhe: Keen, ca. 120€

Wenn Weihnachten nicht so euer Vibe ist und ihr eher mit dem Grinch als mit Cindy Lou sympathisiert, dann ist vielleicht Eskapismus die Lösung für euch. Während die anderen in Glühweinlaune sind, könnt ihr einen Strandurlaub oder eine Workation südlich des Äquators planen. Auf Schnee wartet man sowieso vergeblich und auf das kalte Nass könnt ihr auch getrost verzichten. Wenn ihr euch also selbst oder euren Freund*innen etwas schenken wollt, was sie nicht wieder hergeben wollen, dann setzt auf hochwertige Travel Essentials. Ob bequeme Schuhe, das richtige Reisegepäck oder eine Sofortbildkamera zum Festhalten von Erinnerungen – so wird aus dem stressigen Heiligabend die Silent Night, nach der ihr euch sehnt.

Weihnachtstyp 3: Alle Jahre wieder… verzichtet ihr auf den Trubel und machst es euch alleine schön

Kopfhörer: Fresh ‘n Rebel, ca. 100€, Badebombe: Lush, ca. 7€, Hausschuhe: Birkenstock, ca. 190€, Bademantel: Tekla, ca. 205€, Pflegeöl: Dr. Hauschka, ca. 18€, Unterwäsche: Naturana, zusammen ca. 70€ Pullover: Arket, ca. 99€, Buch: Giulia Becker, 22€

Weihnachten allein zu verbringen klingt für euch nach Quality Time und nicht nach Einsamkeit? Dann solltet ihr es euch à la „Kevin – Allein zu Haus“ so richtig gemütlich machen und die Zeit für euch genießen (und hoffen, dass niemand bei euch einbrechen will). Macht euch bereit für einen epischen Binge-Watch-Marathon, besorgt euch all eure Lieblingssnacks, investiert in gemütliche Loungewear, denn mal ehrlich: Mehr als Unterwäsche, Hausschuhe und einen Bademantel, um dem Pizzaboten die Tür zu öffnen, braucht ihr über die Feiertage sowieso nicht. Dann noch ein gutes Buch, eins, zwei Upgrades für die Beauty-Routine und das Fest ist perfekt! Besinnlichkeit geht eben auch allein.

Weihnachtstyp 4: Ihr besorgst alle Geschenke auf den letzten Drücker

Sneaker: Adidas, ca. 100€, Notizbuch: Anna + Nina, ca. 25€, Mantel: Baum & Pferdgarten, ca. 429€, Handschuhe: Miu Miu, ca. 370€, Nagelset: Pink Gellac, ca. 119€, Tanktop und Leggins: Skims, ca. 104€, Tasche: Sézane, ca. 340€, Schal: Jacquemus, ca. 190€

Für Menschen wie euch beginnt Weihnachten erst, wenn ihr gestresst und auf die Uhr schauend am 23. Dezember in der Schlange eines Geschäfts ansteht. Ihr seid die charmanten Chaot*innen, die den Dezember über einfach Besseres zu tun haben, als sich um Geschenke zu kümmern. Und irgendwie bekommen ihr auch auf den letzten Drücker noch alles organisiert bekommt. Falls ihr genau dieser Typ seid, dann besorgt euch ein Notizbuch, um eure Geschenkideen aufzuschreiben, warme und praktische Kleidung für den schweißtreibenden Shopping-Marathon und natürlich eine große Tasche, um alle Goodies sicher nach Hause zu bringen. Und für die Profis darf ein LED Maniküre-Set nicht fehlen – so sehen eure Nägel auch nach der ganzen Hektik perfekt gepflegt aus.

