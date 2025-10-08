Wenn die Tage kürzer werden, und die Outfits wieder aus Mantel, Strick und Stiefeln bestehen, rücken Accessoires wieder in den Fokus.

Vor allem Ledertaschen stehen dieses Jahr wieder voll im Trend, in jeglicher Ausführung. Ob Glattleder, Wildleder oder Lackleder, überall sind sie zu sehen, und dass nicht ohne Grund. Sie sind langlebig, zeitlos, und passen zu jedem Stil. Ob klassische Umhängetasche, elegante Henkeltasche oder lässiger Shopper: die Auswahl ist so vielseitig wie die Looks der Saison. Man findet für jeden Anlass ein passendes Modell.

Die Tasche, die alles mitmacht:

Von klassischen Farben wie braun und schwarz, bis zu Trendfarben, wie dunkelrot und dunkelgrün, gibt es alle Ausführungen. Ob minimalistisch, ohne viele Details, oder doch mit Nieten oder auffälligen Mustern verziert – für jeden Geschmack ist die passende Variante dabei. Wer es praktisch mag, greift zu einer vertsellbaren Crossbody-Bag. Für den Business-Alltag ist ein großzügiger Shopper mit viel Platz für Laptop und Bücher ideal. Für eine Date-Night bietet die klassiche Schultertasche genug Platz für die wichtigsten Essentials.

Selbsttest: Welche Ledertasche passt am besten zu mir?

Wie würdest du deinen Alltagsstil beschreiben?

A) Elegant und klassisch

B) Lässig und entspannt

C) Modern und minimalistisch

D) Viel unterwegs / praktisch orientiert

Was soll deine Tasche vor allem können?

A) Stilvoll aussehen und jedes Outfit aufwerten

B) Locker über der Schulter getragen werden

C) Viel Platz für Laptop, Bücher oder Shopping bieten

D) Robust sein und Regen oder Wetter trotzen

Welche Farbe spricht dich am meisten an?

A) Schwarz oder Dunkelbraun

B) Cognac oder Beige

C) Trendige Töne

D) Neutral, damit alles kombinierbar ist

​​Überwiegend..

A: Eine strukturierte Henkeltasche passt perfekt zu dir – elegant, klassisch und vielseitig für Büro oder Abendlook.

B: Entscheide dich für eine Umhängetasche – leger, flexibel und bequem für jeden Tag.

C: Ein großer Shopper ist ideal – stylish, modern und gleichzeitig praktisch für alles, was du mitnehmen willst.

D: Greife zu einer robusten Ledertasche mit wetterfestem Leder – langlebig, funktional und trotzdem zeitlos.

Die richtige Pflege:

Damit deine Ledertasche lange schön bleibt, ist die richtige Pflege besonders wichtig, vor allem bei regnerischem Wetter. Vor der ersten Benutzung solltest du sie unbedingt imprägnieren – so kann sie vor Regen und Nässe optimal geschützt werden, ohne dass unschöne Flecken entstehen. Diesen Schutz empfiehlt es sich alle 6 – 8 Wochen aufzufrischen.Sollte es doch mal passieren sollte, dass deine Tasche nach einem Herbstspaziergang nass geworden ist, vermeide Heizungswärme. Lasse sie stattdessen bei Raumtemperatur trocknen – direkte Heizungsluft kann das Leder austrocknen und verformen.

Je nach Lederart gilt es, unterschiedliche Pflegehinweise zu beachten:

Glattleder: Hier verwendest du am besten eine spezielle Ledercreme, so bleibt die Tasche lange geschmeidig und bleicht nicht von der UV-Strahlung aus.

Rauleder: Am besten behandelst du es mit speziellen Sprays oder Schäumen. Du kannst deine Tasche regelmäßig mit einer Wildlederbürste aufrauen, um glatte Stellen zu vermeiden.

Lackleder: Besonders pflegeleicht. Flecken entfernst du einfach mit einem feuchten Tuch.

Für alle Lederarten sorgt die Aufbewahrung im Staubbeutel dafür, dass Kratzer und Abnutzung vermieden werden. So bleibt deine Tasche lange schön und begleitet dich über viele Jahre hinweg stilvoll durch jede Saison.

