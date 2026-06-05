Mit ihren Songs erzählt Luna von Liebe, Unsicherheiten und all den Gedanken, die man manchmal lieber für sich behalten würde. Exklusiv für BLONDE verrät die Sängerin, welche Tracks bei ihr aktuell auf Dauerschleife laufen, welche Künstler*innen sie inspirieren und welcher Song sie bis heute an ihren allerersten Crush erinnert.

Der Song, den ich gerade nicht mehr aus dem Kopf bekomme

→ Was genau an diesem Track bleibt bei dir hängen – ist es eher ein Gefühl, eine Zeile oder ein Sound?

Von Ivo Martin „Mensch im Spiegel“. Ich finde, dieser Song hat etwas sehr Umarmendes und spricht etwas aus, das viele Menschen beschäftigt – dieses Gefühl, dass man den „Menschen im Spiegel“ erst noch lieben lernen muss und dass es völlig okay ist, wenn das ein Prozess ist.

Der Song, den ich höre, wenn ich mich für eine Party oder einen Abend fertig mache

→ Wie verändert dieser Track deine Stimmung, bevor du rausgehst?

Da ist aktuell bei mir eindeutig „Stargirls“ von verifiziert und Emma Rose. Ich bin großer Fan von beiden Künstlerinnen und der Song macht einfach mega Bock! Ich finde sowieso, dass es so viele tolle FLINTA*-Artists gibt, die mehr Sichtbarkeit bekommen sollten.

Der Song, den ich total unterschätzt finde

→ Warum hat dieser Song deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient?

Ich finde „babyboy“ von siovo so stark. Nicht nur seine Musik, sondern auch das ganze Visuelle und die Welt drumherum sind so nice gemacht. Ich hoffe, dass ganz bald noch viel mehr Leute auf ihn aufmerksam werden, weil er für mich definitiv einer der talentiertesten Artists in Deutschland ist.

Der Song, der mich an einen ganz bestimmten Moment erinnert

→ Wohin bringt er dich zurück und was fühlst du in diesem Moment?

Natürlich gibt es viele Lieder, die mich an verschiedene Momente meines Lebens erinnern, aber als Erstes musste ich an „Tango im Treibsand“ von Käpt’n Peng denken. Käpt’n Peng und die Tentakel von Delphi war eine Band, die mein allererster Girl Crush damals gehört hat, als ich noch zur Schule ging. Wir kannten uns kaum und sind uns immer nur kurz auf dem Schulhof begegnet, aber trotzdem war es spannend, weil man zum ersten Mal etwas für jemanden gefühlt hat. Vor Kurzem habe ich, um diese Geschichte auch in meiner Musik zu erzählen, den Song „Käpt’n Peng“ geschrieben. Ich höre „Tango im Treibsand“ heute nicht mehr aktiv, aber wenn ich mal darüber stolpere, bringt er mich direkt zurück in diese Zeit.

Der Song, der etwas über mich verrät, das man nicht sofort sieht

→ Welche Seite von dir zeigt dieser Track?

Was viele vielleicht nicht wissen: Ich könnte 2000er-Hits 24/7 hören. Schön mit dem Scooter durch Berlin im Sommer düsen, „Pocketful of Sunshine“ von Natasha Bedingfield pumpen und sich die Haare im Wind wehen lassen – das ist der Modus. Meine eigene Musik ist eher melancholisch und emotional, aber privat höre ich unglaublich viele verschiedene Sachen und oft eben auch Songs, die mir einfach gute Vibes geben.

Der Song, den ich immer wieder hören kann, ohne dass er mir langweilig wird

→ Was macht ihn für dich zeitlos oder besonders?

Da ich Billie Eilish hier noch nicht genannt habe, muss sie auf jeden Fall jetzt rein. Ich glaube, es gibt keinen Artist, dessen Songs ich so oft höre wie ihre. Einer meiner Lieblingssongs ist „your power“. Ich liebe die Gitarren und die Art, wie sie auf diesem Song singt. Und vom aktuellsten Album definitiv „Lunch“.

Der Song, den ich höre, wenn ich über meine eigene Musik nachdenke

→ In welche Gedanken oder Emotionen bringt dich dieser Track?

Um neue Inspiration für meine eigene Musik zu sammeln, höre ich aktuell viel Tom Odell. Natürlich ist „Another Love“ nicht wegzudenken, aber „Best Day of My Life“ liebe ich auch sehr. Organische Sounds und dieses nahbare Gefühl sind mir in meiner Musik gerade besonders wichtig – und genau das hat Tom Odell auf jeden Fall.