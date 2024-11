Bequem, stylisch und praktisch – kann ein BH wirklich alles sein? Autorin Fatima Njoya hat für euch den beliebten Thursday BH von NATURANA auf Herz und Nieren getestet. Ob er den Hype wert ist und wie er sich im Alltag schlägt, erfahrt ihr in unserem BH-Check!

Text: Fatima Njoya

Naturana ist eine Brand, die sich auf bequeme Bodywear spezialisiert hat, damit sich Personen mit Brüsten wohl und selbstbewusst fühlen können. Im September launchte Naturana eine neue Produktserie: The Thursday. Die BHs und Slips sind aus aus einem besonders leichtem Material gefertigt und sollen optimalen Halt bieten, während sie sich an die natürlichen Formen des Körpers schmiegen.

Es ist gar nicht so einfach, den richtigen BH zu finden. Wie oft haben wir alle schon erlebt, dass der BH drückt, schnürt oder komisch absteht. Ob der Thursday BH von Naturana diesen Problemen trotzen kann und so gut passt, wie er verspricht, hat Autorin und Moderatorin Fatima Njoya für euch getestet:

Day & Night: Fatimas BH-Test

Meine Beziehung zu BHs? Selten tragen und in speziellen Fällen auf sie setzen. Dabei spielt es mir natürlich in die Karten, dass ich außer beim Sport auf keinen extra Support angewiesen bin – und bequem oben ohne (kleiner Wortwitz) rausgehen kann. Wenn ich dann doch mal auf ein BH-Modell zurückgreife, dann am liebsten bügellos und nahtlos-bequem. Punkte, die der Thursday schon beim Anprobieren abchecken konnte.

Softe Passform und formender Sitz ohne Drücken (und Abdrücke, wie ich nach meinem ersten Testtag zufrieden feststelle). Er schmiegt sich der Brust direkt an und passt somit perfekt in meine Hauch-Von-Nichts-Philosophie. Für die ist es ebenso wichtig, dass man ihn unter Top, Shirt und Co. nicht sieht – also sich darunter nicht abzeichnet. Das teste ich gleich mit einem eng anliegenden Rollkragenpullover, den ich dank des anbahnenden Herbstwetters wieder zu meinem regelmäßigen Begleiter zähle. Auch hier, alles glatt – keine sichtbaren Kanten.

Doch wie Styling-tauglich ist der Thursday für meine Zwecke? Den Rolli-Test hat er schon mal bestanden, also will ich weiter wissen: kann er auch vom Tag in die Nacht getragen werden? Zum Beispiel unter einem See-Trough-Shirt. Darunter können sich nämlich nicht alle BHs sehen lassen. Doch durch das Weinrot wirkt er zurückhaltend schick (very demure) und büßt trotz seinem cleanen Look nichts an Eleganz ein.

Zeit, sich ein komplexeres Outfit zu schnappen: Ein Kleid mit Transparenz, das wegen seines lockeren Schnittes und weicher Stofflichkeit nicht ohne BH getragen werden kann. Ich habe mal gehört, dass Weinrot, eine gute Alternative für Nude ist und vor allem unter hellen Farben nicht durchblickt. Et Voila, auch hier überzeugt mich der Thursday. Auch wenn er wegen des verstärkten Mittelstegs optisch nicht mein erster Griff gewesen wäre, checkt er alle meine BH-Wunsch-Boxen. Und das, obwohl er im Vergleich zu meinen sonstigen Lieblingen verhältnismäßig viel Stoff hat. Ein Vorzug, den ich bei bestimmten Outfit-Kombis, wie unter kratzigen Wollpullis oder an Tagen, an denen man viel unterwegs ist, sehr schätze.

Für mich fällt der Thurday BH von Naturana in die Kategorie Everyday-Basics. Alle, die wie ich BHs weniger als zusätzlichen Trage-Support brauchen, sondern eher auf Bras zurückgreifen, um der Brust in bestimmten Kleidungsstücken mehr Form zu verleihen, können ihn gut ins alltägliche Repertoire integrieren. In puncto Passform würde ich empfehlen die normale Größe (bei mir 80B) oder eine Nummer kleiner zu probieren. Für letztere habe ich mich am Ende entschieden, da der kleinere Brustumfang (75B) überraschenderweise besser saß.

Fatimas Fazit zum Thursday BH:

Wer Komfort und Support in einem sucht (ohne viel Schnickschnack) – und gerne auf Bügel verzichten möchte, findet hier einen Everyday-Hero. Mein persönliches Highlight: Farbe und Haptik.

Für alle die sich selbst ein Bild vom Thursday BH machen wollen: Hier gehts zum Naturana-Shop!

The Thursday gibt es übrigens nicht nur in Weinrot, sondern auch in einem hellen Beige. Cup-Sizes erhaltet ihr von B bis F und von 75 cm bis 105 cm Brustumfang.

Fotos: Fatima Njoya, PR DE

Bezahlte Kooperation mit Naturana

