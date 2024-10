I AM NOT A WITCH (Rungano Nyoni)

Darum geht’s: In Sambia wird die achtjährige Waise Shula der Hexerei bezichtigt und in ein „Hexenlager“ verbannt, das von einem korrupten Regierungsbeamten geleitet wird. Als einzige Kinderhexe wird Shula von den Erwachsenen ausgenutzt und muss sich entscheiden, ob sie für ihre Freiheit ein Risiko eingehen will.

Darum sehenswert: Dieses mit dem BAFTA ausgezeichnete Debüt erforscht die wenig bekannte Kultur der „Hexenlager“ in Sambia und kombiniert meisterhaft Komödie und Tragödie mit schillernden Bildern. Als Porträt eines trotzigen jungen Mädchens übt I Am Not a Witch beißende Kritik an der Unterdrückung von Frauen und der Korruption durch Tourismus, Medien und Aberglauben.

CROSSING – AUF DER SUCHE NACH TEKLA (Levan Akin)