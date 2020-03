Hier stellen wir euch die aktuelle BLONDE-Ausgabe zum gratis Lesen zur Verfügung. Blättert sie in der Selbstisolation durch, in Quarantäne, und freut euch schon bald auf das nächste Heft – an dem arbeiten wir aus der Ferne nämlich trotzdem.

Virtuelle Dance-Partys, kollektive Meditation aus der Distanz oder Workout-Videos – es gibt gerade viele Aktionen, mit denen sich Menschen auf der ganzen Welt die Zeit zusammen allein vertreiben. Neben Büchern, Podcasts, Netflix-Marathon und natürlich dem guten alten Anruf bei der Family baut sich die Freizeitgestaltung während der Corona-Pandemie immer weiter aus – zum Beispiel mit Material, das man gratis lesen kann.

Wie gestalten Medien die aktuelle Situation?

Während sicherlich in weltweiten Redaktionen die Frage umgeht, welche Themen man nun wie aus dem (meist privilegiert möglichen) Home Office aufbereitet. Wir arbeiten in diesen Tagen auf genau dem Weg an unserer nächsten Printausgabe, die schon sehr bald erscheinen soll. Falls ihr also das Privileg anwenden könnt und Zuhause schon der Lesestoff zur Neige geht – we got you covered.

HIER KLICKEN ZUM GRATIS LESEN

Hier könnt ihr unsere aktuelle Ausgabe zum Thema „Klartext” gratis lesen– mit der allerersten gemeinsamen Fotostrecke von Charlotte Roche und ihrer Tochter Polly, einer Analyse von queerer Ausbeutung in den Medien, nächtlichen Romantik-Streifzügen durch Wien und einem DNA-Test direkt aus der BLONDE-Redaktion. Außerdem klargemacht: Geschwisterliebe in Fotos, eine Blume als Shootingstar, Techno-Reisen nach Georgien und der Status Quo zur Diskriminierung von Sinti und Roma.

Mehr Digitales aus dieser Ausgabe:

Reflexion: Das eigene Selbstbild muss nicht der klassische Spiegel vermitteln

Gehört zum guten Ton: Singer und Songwriterin Joy Crookes im Interview

Über die Kommunikation mit sich selbst: Der große DNA-Report der BLONDE-Redaktion