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Editorial: Stillness – Wenn Stille zur stärksten Aussage wird

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Stillness

True elegance is never forced—it is embodied. It lives in quiet confidence, effortless presence, and the grace of simply existing. In a world captivated by noise, stillness becomes the ultimate expression of luxury.
Jacket: Jannahe, Skirt: Ken Hagen, Scarf: Ken Hagen, Shoes Maison Margiela

Dress: Ok Kino, Shoes: Maison Margiela, Earrings: Hugo Kreit

Blazer: Ken Hagen, Skirt: Ken Hagen, Shoes: Maison Margiela, Socks: Sheerly Touch-Ya

Jacket: La Collection, Tahia Hat: La Collection, Shoes: miista, Ring: Hugo Kreit

Shirt: OK Kino, Skirt: Ok Kino, Earrings: Ok Kino, Shoes: miista

 

Shirt: Acne Studios, Earrings: Pearl Octopuss.y

Credits
Photographer: Janina Sauer @janinahunger
Styling: Mune Kaymaz @munekaym
HMUA: Fabian Weiss @fabianwss
Talent: Jessica Vall @jessica.vl
Model Agency: A Management @amanagementde
Styling Assistant: Maddy Candra @maddycndr

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Vivien Gundlach
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