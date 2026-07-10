Editorial: Stillness – Wenn Stille zur stärksten Aussage wird

Stillness
True elegance is never forced—it is embodied. It lives in quiet confidence, effortless presence, and the grace of simply existing. In a world captivated by noise, stillness becomes the ultimate expression of luxury.
Credits
Photographer: Janina Sauer @janinahunger
Styling: Mune Kaymaz @munekaym
HMUA: Fabian Weiss @fabianwss
Talent: Jessica Vall @jessica.vl
Model Agency: A Management @amanagementde
Styling Assistant: Maddy Candra @maddycndr
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