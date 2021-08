Unterwegs im Umfeld – so könnte man die „Staycation” von BLONDE-Friend und Stylistin Olive Duran und ihrem Partner, Fotograf Daan, beschreiben. Ausgestattet von Sidestep mit dem Comeback-Sneaker „Forum” von adidas nimmt uns das Berliner Paar auf diesen Bildern mit zu neuen Spots und alten Lieblingsorten, die direkt vor der Haustür liegen.

Name a more iconic duo and we’ll wait – ungefähr so geht’s uns in der BLONDE-Redaktion, wenn’s um gute Geschichten von Zweisamkeit geht. Damit sind klassische Liebespaare gemeint, aber auch Geschwisterliebe, Freund*innenschaften und viel mehr. Manchmal funktioniert eine Story eben am Besten, wenn Mensch den gegenseitigen Support von Protagonist*innen auch vor der Kamera spürt. Umso besser, wenn beide Personen dann noch künstlerische Backgrounds mitbringen – so wie Stylistin Olive Duran und ihr Partner, Fotograf Daan Dam. Auf diesen Bildern inszeniert sich das Paar während einer „Staycation” deshalb gegenseitig. „Olive ist die Person, mit der ich am liebsten rumhänge und wir erkunden Berlin seit Jahren zusammen”, sagt Daan über seine Partnerin-in-crime, „es wird nie langweilig“. Jetzt dabei: Der frisch relaunchte Sneaker „Forum” von adidas Originals, erhältlich über Sidestep.

„Normalerweise hängen Daan und ich nicht so wirklich in [Prenzlauer Berg] ab, aber wir wollten etwas Anderes ausprobieren, ohne dabei ständig auf Leute zu treffen, die wir kennen” – Olive

Olive und Daan inszenieren sich gegenseitig…

Wie viele haben auch Olive und Daan ihre Berliner Umgebung in den vergangenen Monaten zwangsläufig neu entdeckt. Was es für die perfecte Staycation braucht? „Olive, Fahrräder und eine Flasche Lambrusco”, sagt Daan, „viel Wein, natürlich Daan und gute Musik”, ergänzt Olive. Apropos Musik: Wenn sie ihre Beziehung mit einem Staycation-Soundtrack versehen müsste, würde Olive den Track „23” von Rejjie Snow wählen. Mit ihren Essentials im Gepäck ziehen die Beiden auf diesen Bildern nun los. Als international arbeitende Kreative und Paar, das sonst immer wieder neue Locations in seiner Arbeit entdeckt, haben sie dabei im Viertel Prenzlauer Berg Neues erkundet und alte Plätze, Straßen, Orte wieder lieben gelernt. „Wir haben in der Nähe meines Studios fotografiert”, erzählt Olive. „Normalerweise hängen Daan und ich nicht so wirklich in der Gegend ab, aber wir wollten etwas Anderes ausprobieren, ohne dabei ständig auf Leute zu treffen, die wir kennen”.

Daans Essentials für die Berliner Staycation? „Olive, Fahrräder und eine Flasche Lambrusco“

…mit dem Forum via Sidestep

Featuring Star ist dabei der Sneaker „Forum” von adidas Originals. Als Silhouette, die über die Jahre besonders innerhalb einer internationalen Kreativ- und Fashion-Bubble beliebt geworden ist, passt der Sneaker gut zum Style von Olive und Daan. Der Forum wurde in den 80er-Jahren gelauncht und hat seitdem einige Neuauflagen und High-Profile-Collabs von Mode bis Musiklabel erlebt. Nun kehrt die Silhouette bei Sidestep in klassischem 80s-Look wie bei Daan, aber auch verschiedenen neuen Formen zurück. Dazu gehören zum Beispiel auch Olives Modell: Der in minzblaues Pastell getauchte Sneaker.

Modeportrait, aber up close and personal

Dass die Protagonist*innen in dieser Story ihre eigene Umgebung erkunden, ist aber kein Anlass dafür, im Look nicht auch auf Eleganz setzen zu können. Als langjährige BLONDE-Friend und Stylistin kombiniert Olive den Sneaker mit Auge für seinen 80s-Look, der zum oversize Dress-Shirt und zeitgeistiger Retro-Brille passt. Zusammen mit Daan fängt sie ihre Looks mit seiner typischen Ästhetik zwischen analogem Schnapschuss und Editorial-Bildwelt ein. Modeportrait, aber intim, könnte auch ein Untertitel für diese Bilder sein. Denn am Ende ist die für Zuschauer*innen unsichtbare Verbindung von zwei Menschen ja genau das, worum es beim Zweisamkeitsding geht, oder nicht?

Fotos: Daan Dam & Olive Duran

Bezahlte Partnerschaft mit Sidestep.