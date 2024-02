Was ihr über die Interior-Trends 2024 wissen müsst

Von wavy Quallenformen über Coffee Corner-Ästhetik bis hin zu moody Cowboyboots. Das sind acht Interior-Trends, die 2024 bereits jetzt prägen.



Das neue Jahr ist nun schon einige Wochen alt. Die Tage werden (endlich) wieder länger und auch die Sonne ist kein seltener Gast mehr. Mit dem nahenden Frühling erwacht nicht nur die Natur zu neuem Leben, sondern auch unser Verlangen nach Veränderung. Wir wollen wieder mit unseren Freund*innen Kaffee trinken, Spaziergänge in der Sonne machen und die blühenden Blumen bestaunen. Und vielleicht brauchen einige ja auch frischen Wind in den eigenen vier Wänden?

2024 bringt eine Fülle an Veränderungen und spannenden Interior-Trends mit sich, die wie eine sanfte Brise durch unsere Wohnräume wehen. Kitschige Küchen mit rosa Farbakzenten, knallige Prints oder stylische Vintage-Pieces sind nur ein paar Dinge, auf die ihr euch freuen könnt.

Die Trends wurden von Pinterest Predicts vorhergesagt. Dazu hat Pinterest die Inhalte analysiert, nach denen 482 Millionen monatliche Nutzer*innen weltweit auf der Plattform gesucht haben, um sich inspirieren zu lassen. So konnten die Top-Trends bestimmt werden, die nach Pinterests Vorhersagen 2024 entstehen oder weiter wachsen werden. Aber keine Sorge, ihr müsst euch nicht gepressured fühlen, jedem Trend zu folgen und selbst zu probieren. Letztendlich entscheidet immer noch ihr, was euch gefällt und was nicht.

Das sind die Top-Acht Interior-Trends für 2024

Kitschens

Landhaus Küchen waren gestern. Dieses Jahr werden unsere Küchen bunter, bolder und kitschiger. Besonders beliebt sind Farbakzente, zum Beispiel ein lebhaftes Retro-Rosa. Traut euch mutig zu werden und auch „weirde” Deko in eure Küchen zu integrieren: bunte Tableware mit verspielten Mustern, lustige Prints oder bunte Küchenfronten. Was natürlich immer gut aussieht: knallige Vintage-Küchengeräte und schöne Secondhand Pieces.

Western Gothic

Welcome to the Wild Wild Goth. Dieser Einrichtungsstil verbindet Vintage-American-Chic mit dunklen, moody Farben. Nicht nur an Jacken, auch bei Dekor-Elementen wie Sesseln sehen wir 2024 vermehrt Fransen. Dunkle Fake-Ledersofas, Naturmaterialien wie Sandstein oder Holz und Kakteen sind nur ein paar Pieces, die ihr bei diesem Trend integrieren könnt. Unser All Time Fav: Ein Cowboyboot. Egal ob als It-Piece im Regal oder aus Keramik als Blumenvase.

Cafécore

Diesen Trend haben wir bestimmt allen Millennials mit ihren Siebträgermaschinen zu verdanken. But we’re not mad about it. Mit diesem Trend holt ihr euch die Coffee-Shop Atmosphäre direkt nach Hause. Und dabei sind euch keine Grenzen gesetzt: Wie wäre es mit süßen handgeschriebenen Coffee Menues, aus denen eure Freund*innen wählen können? Oder ein Coffee Corner, den ihr mit euren Lieblings-Kaffee-Accessoires dekoriert? Etwa ein Regal, gefüllt mit euren Lieblingstassen. Lasst eure*n innere*n Barista raus und werdet kreativ.

Hot Metals

Oder sollten wir besser sagen Cold Metals? Eins ist auf jeden Fall klar: Heavy Metal Ästhetik ist in! Silber ist schon länger in vielen Wohnungen als beliebtes Accessoire zu sehen. 2024 ziehen auch weitere Metallic Töne in unsere vier Wände ein. Und damit müssen wir nicht sparsam umgehen. Nicht mehr nur einzelne It-Pieces wie silberne Lampen oder Kerzenständer, sondern ganze Stühle oder Coffee Tables in Metallic Optic dürfen dieses Jahr in unseren Wohnungen Platz finden. By the way, mit den matchy Metallic Nails, sieht alles gleich noch besser aus.

Be Jelly

Wohl einer der cutesten Interior-Trends für 2024. Letztes Jahr war der geheime Interior-Star ein Pilz, 2024 sind es Quallen. Egal ob im Deko-, Mode- oder Beatuybereich, Jellyfishes überzeugen durch ihre einzigartige, shiny Ästhetik. Falls ihr also ein bisschen umdekorieren wollt, sind Pieces in Rosa-Hellblau-Metallic-Optik und waviger Quallenform, euer Go To. Diesen Trend könnt ihr auch besonders einfach Low-Budget umsetzen mit einem einfachen Quallen-DIY, zum Beispiel als Lampe oder Windfänger.

Make it Big

Viel hilft viel ist das Motto von 2024. Maximalist*innen lieben es, Minimalist*innen … nun, wohl eher nicht. Bei diesem Trend könnt ihr All in gehen. Eine Tischlampe in eurem Wohnzimmer reicht euch nicht? Kein Problem, es passen auch drei rein. Man kann eh nie genug Lampen haben. Von diesem Trend profitieren auch bunte Farben – Stichwort Color Clashing – puffy Accessoires und Schleifen. Ja richtig gehört, Schleifen. Denn eigentlich kann alles mit Schleifen verziert werden: euer Duschvorhang, Kerzen aber auch Hairstyles.

Blue Beauty

Die Trendfarbe in diesem Jahr wird ein kräftiges Royalblau. Die knallige Farbe poppte auch schon letztes Jahr in den Homes unserer Lieblings-Ineterior-Influencer*innen auf, und wird 2024 in fast jedem Zuhause einziehen. Besonders in den warmen Jahreszeiten bringt die blaue Farbe eine angenehme Frische in unsere Wohnung. 2024 ist das Jahr mutig zu sein und gleich ganze Wände oder Möbelstücke in dieser wunderschönen Farbe zu streichen. Wem das zu viel ist, der*die kann auch kleiner anfangen. Zum Beispiel mit blauer Bettwäsche.

Grandpa Aesthetic

Dass Möbel und Interior nicht immer neu sein müssen, ist nicht nur wegen der hohen Preise klar. Immer mehr Menschen verbringen ihre Wochenenden auf Flohmärkten, um nach versteckten Interior-Schätzen zu suchen. Und genau hier setzt Grandpacore an: langlebige, chique Retro-Pieces, die eure Opas auch in ihre Wohnungen stellen würden. Und keine Sorge, gemischt mit modernen Möbeln und hellen Farben wirkt dieser Trend garantiert nicht altbacken. Wer weiß, vielleicht ist beim nächsten Flohmarktbesuch ja ein Designklassiker unter euren Funden.

