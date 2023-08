Zeit für ein bisschen mehr Fun in den eigenen vier Wänden. Maximalismus ist gerade absoluter Interior-Trend. Muster, Farben und Extravaganz machen euch Angst? Keine Sorge! Wir haben Tipps und Ideen, wie ihr eure Wohnung ein bisschen bunter gestalten könnt.

Das Motto lautet “Mehr ist mehr”. Maximalismus verdrängt gerade die beig-weißen Ton in Ton Räume und sorgt mit bunten Tapeten, Mustermix und ausgefallenen Formen für ein stilvolles und stimulierendes Durcheinander. Gesättigte Farben treffen auf geometrische Figuren und verschiedene Texturen.

Dabei geht es nicht darum, ausschließlich extravagante Designerstücke zur Schau zu stellen, sondern vielmehr darum, Erinnerungsstücken und Kuriositäten einen wertgeschätzten Raum zu bieten. Unikate sind beim Maximalismus das A und O.

Wem euch ein Raum mit Blumentapete, bunten Möbeln, und großem Lampen erstmal zu viel ist, könnt ihr euch mit unserem Guide langsam an den Maximalismus heran tasten. Seid mutig und sagt „Ja!“ zu einem Mood-Boost in eurer Wohnung – ohne dabei direkt ins Extreme gehen zu müssen. Hier kommen unsere Tipps und Ideen für jeden Raum!

How to Maximalismus – die Basics:

Es darf wild werden, aber stimmig muss es bleiben! Ein Wohnraum wird maximalistisch, wenn viele verschiedene Muster und Texturen mit einer Haupt-Farbe oder einer Farbfamilie zusammenkommen. Die Farben finden ihren Platz an Wänden, Decken, den Fensterrahmen oder egal wo sie euch eben gefallen. Um das Auge zu beruhigen, sollten andere Oberflächen, wie Beistelltische, Kommoden oder Schränke aus Marmor, Holz, Plexiglas oder Metall beschaffen sein. Es gilt: Für maximalistisches Interior sollten möglichst wenig Stellen leer bleiben, aber eine Balance zwischen kräftigen Mustern und Farben und ruhigen Elementen sollte gegeben sein.

Maximalismus für Küche und Esszimmer

In der Küche kommt es darauf an, womit ihr arbeiten könnt. Als Mieter*innen sind euch vielleicht die Hände gebunden, was das Ein- und Ausbauen angeht, aber mit Klebefolie oder -fliesen lassen sich auch bestehende Küche wunderbar personalisieren. Wenn ihr keine geschlossenen Schränke habt, die ihr dekorieren könnt, eignen sich auch offene Regale ideal für eine maximalistische Einrichtung. Mit bunten Vasen, Tassen, Tellern und einer Reihe an Einmachgläsern wird es viel zu staunen geben. Und wer den 0815-Esstisch zum Hingucker machen möchte, greift einfach zur Tischdecke, anstatt gleich alles anzumalen.

Maximalismus im Wohnzimmer

Wie der Name es verrät: im Wohnzimmer muss es wohnlich sein. Um euch wohl zu fühlen, braucht es das richtige Licht. Dabei helfen neben Deckenlampen auch Stehlampen, Kerzen oder eine Diskokugel, die eurem Zimmer auch tagsüber eine wundervolle Stimmung schenken kann. Auch farblich könnt ihr euch hier so richtig austoben. Es muss natürlich nicht die Mustertapete sein. Eine Fotowand mit Museum-Erinnerungen, selbstgemalten Bildern oder Kunstdrucken macht viel her und lädt zum Verweilen ein. Genauso wichtig sind bequeme Sitzmöbel, wobei ein bis zwei Teile auch mal aus der Reihe tanzen und ein Hingucker sein dürfen.

Maximalismus im Schlafzimmer

Wer auf Wandfarbe, Tapeten und zu viel Muster-Mix lieber verzichten möchte, kann sich Schritt für Schritt herantasten und erstmal nur gedeckte Farben kombinieren. Eine Auswahl aus Komplementärfarben eignet sich hervorragend um einem hellen Raum mehr leben einzuhauchen. Bunte Kissen auf heller Bettwäsche, ein Kunstwerk an der Wand und ein farbiger Nachtisch. Wer sich traut, wählt eine verrückte Lampe oder einen gemusterten Teppich – und schon gibt es überall etwas zu schauen, ohne, dass das Auge überfordert wird. Dazu noch eine Zimmerpflanze und eure (nicht allzu verrückte) Oase ist geschaffen.

Mit unseren Interior-Inspirationen seid ihr besten ausgestattet, um euch an einen extravaganteren Einrichtungsstil heran zu tasten. Wichtig dabei ist: Vertraut auf euren Geschmack. Maximalismus lebt davon, Geschichten zu erzählen. Und die sollten möglichst persönlich sein und nicht von eurem Kaufhausbesuch berichten. Vielleicht findet ihr auf dem nächsten Flohmarkt oder im Sommerurlaub ein besonderes Teil, das eure Wohnung ein Stück mehr zu eurer eigenen macht.

