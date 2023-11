Lust auf was Neues für die eigenen vier Wände? We got you. Wir zeigen euch, welche Trends ihr für die neue Saison auf dem Schirm haben solltet.

Genau wie Mode unterliegt auch Interior den ständig wechselnden Trends. TikTok und Instagram spielen eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung, was in ist und was nicht. Wir denken dabei an den Hype von Mid Century Möbeln oder Reels mit Cottagecore Tischdeko, die unsere Feeds in den vergangenen Monaten dominiert haben.

Es ist nicht einfach zu entscheiden, was zeitlos und was vergänglich ist. Und noch schwieriger ist es herauszufinden, was genau als nächstes kommt. Wir helfen euch mit sieben kommenden Interior-Trends, den Überblick nicht zu verlieren.

Color, baby

Es bleibt bunt. Schon das ganze Jahr über konnten wir beobachten, wie Farben langsam in unsere Wohnungen zurückkommen. Beige und das ganze Neutral Color Scheme liegt finally hinter uns. Im Frühling waren unsere Social Media Feeds voll von pastelligen Tönen wie Flieder oder Mintgrün. Gegen Ende des Jahres wird das Farbspektrum nun etwas gedeckter: Stimmungsvolle und warme Erdtöne wie Terrakotta-Rot, warme Rosatöne oder aber auch cremiges Mitternachtsblau sind jetzt gefragt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Anna Hartmann (@saraheartmann)

Ein Hauch von Silber

Silber ist zurück. Lange Zeit dominierten Bronze, Gold und Kupfer unsere Interior-Dekoration, doch das änderte sich schon langsam mit dem Comeback der Mid Century Möbeln. Jetzt sehen wir wieder vermehrt glattes und poliertes Silber, besonders in Accessoires wie Kerzenständern, Spiegeln oder Lampen. Der fesselnde Glanz und die Spiegelung von Silber verleihen jedem Raum eine ganz besondere Raffinesse. Kleiner Tipp: Oft könnt ihr wunderschöne silberne Elemente Secondhand finden.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leonie Klara Pauls (@altbau22)

Lampenschirme aus Papier

Ursprünglich stammt der Papierlampen-Trend aus der japanischen Einrichtungswelt. Isamu Noguchi machte die Reispapierleuchten mit seinen „Akari Light Sculptures“ 1951 zu einem Designklassiker, den wir auch heute wieder in vielen Wohnungen sehen. Schlicht und unaufdringlich im Look passen die Papierleuchten zu vielen Wohnstilen und bringen mit ihrem gleichmäßig warmen Lichtschein eine cozy Atmosphäre in unser Zuhause.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oezlem (@oezlem.oezsoy)

Ein Stoff für alle Bereiche eines Raumes

Was zuerst erschlagend und too much klingen mag, bewirkt tatsächlich das Gegenteil: Einheitlich gestaltete Räume haben eine ruhige, gemütliche Wirkung und sind zudem noch très, très chic. Um auf den Trend aufspringen, müsst ihr eure Wände auch nicht direkt mit Stoff beziehen. Tapeten oder Wandfarben, die in Möbeln aufgegriffen werden, reichen vollkommen aus. Besonders oft zu sehen ist der Mono-Stoff-Trend in Frankreich und England in Kinder- oder Schlafzimmern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Megan Carn (@megancarn)

Warme Holztöne

Mit dem Herbst erhalten nicht nur earthy Colors, sondern auch natürliche Materialien Einzug in unsere vier Wände. So werden wir auch vermehrt Holz sehen. Nicht mehr nur an Kommoden oder Stühlen, besonders im Trend liegen gerade Holzküchen mit einer warmen und einladenden Optik. Und keine Sorge, wenn ihr unterschiedliche Holztöne zu Hause habt. Meistens lassen sie sich super kombinieren und ergänzen sich sogar gegenseitig.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von lana (@lanawilman)

Go Small

Wir sagen Tschüss zu Marmor. Terrazzo und Mosaik sind auf dem Vormarsch. Große Steinflächen werden wir in Zukunft immer weniger sehen. Gerade in Küchen und Bädern werden die Fliesenspiegel kleiner und feiner. Das freut nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch unser Auge. Kleine Fliesen bringen einen fröhlich verspielten Akzent in unsere Wohnungen und schaffen eine gewisse Retro-Ästhetik. Außerdem verleihen sie jeder Oberfläche ein organisches Gefühl.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Benedicte Meling (@melingheim)

Glas als Statement

Eine Mischung aus Italo-Glam der 70er-Jahre und bodenständiger Einrichtung: buntes Glas ist in. Egal ob als Statement-Vase, Lampenschirm oder buntes Kristall-Wein-Glas. Wir lieben organisch geformtes Glas, das manchmal auch etwas weird aussehen kann. Ebenfalls wieder im Trend sind Kronleuchter mit Vintage-Vibes in modernen und neutral gehaltenen Räumen. Wichtig dabei ist die Balance. Sonst kann euer Wohnzimmer schnell wie der Ballsaal der britischen Royals aussehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Theodora Melnik | Interior & Photography (@______theo)

Mehr Inspiration für die eigenen vier Wände gibt es hier:

Maximalismus für Anfänger*innen – Wie ihr den Interior-Trend nachstylen könnt

Weirde Pilze, Farbprognosen und Newstalgia – Vier Interior-Trends, die 2023 prägen werden

Interior-Experte Tim Labenda erklärt im Interview, wie Home und Office zusammenpassen – und verrät seine Top 3 DIY-Tipps