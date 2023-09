Anlässlich der neusten Kooperation zwischen Uniqlo und Kaws verlosen wir ein vom Künstler handsigniertes Buch. In Zusammenarbeit mit Phaidon entstand dieses Art Book mit Eindrücken aus Kaws Studio und bisher nicht gezeigten Werken. Mit etwas Glück gehört es euch!

Am 07. September kehrt Kaws zurück für eine gemeinsame Kooperation zu Uniqlo. T-Shirts und Sweatshirts zeigen die für Kaws typischen Companion- und BFF-Charaktere, das kultige XX-Motiv und das Cover des neuen Buches des Künstlers. Denn on Top zur Kollektion arbeitet die Brand mit Kaws und dem Buchverlag Phaidon zusammen und veröffentlicht neben den Shirts ein Art Book mit Eindrücken aus Kaws Studio und bisher nicht gezeigten Werken. In Deutschland wird das Buch ausschließlich im Flagship Store auf der Tauentzienstraße in Berlin und online erhältlich sein. Aber ihr könnt es gewinnen! Sogar eine handsignierte Ausgabe!

SO NEHMT IHR AN DER VERLOSUNG TEIL:⁠

Wer ist Kaws?

Brian Donnelly, alias Kaws, ist ein US-amerikanischer Künstler und Designer, der 1974 in New Jersey geboren wurde. Als Street Artist, Maler, Illustrator, Bildhauer und Verleger berührt Kaws alles, was die Welt der Pop Art umgibt.

Kaws Karriere begann in den 1990er Jahren mit Street-Art-Interventionen. Kaws platzierte seine Werke auf Werbetafeln, Buswartehäuschen und Telefonzellen in Brooklyn. Er verwendete oft bekannte Figuren aus Comics und Zeichentrickfilmen: Das Michelin-Männchen, die Simpsons, Mickey Mouse, Snoopy, Sponge Bob… Eines seiner Markenzeichen: Kreuze anstelle von Augen.

Inzwischen ist Kaws international anerkannt und arbeitet für Marken wie Uniqlo oder für die Musik- und Filmindustrie, wo er mit Burton, Pharell Williams und vielen anderen zusammenarbeitet. Kaws hat seine Arbeiten in den berühmtesten Galerien und Museen der Welt ausgestellt und sind Teil der Dauerausstellungen im Modern Art Museum of Fort Worth, dem Brooklyn Museum und dem Museum of Contemporary Art San Diego.

