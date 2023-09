​​ Die Saison der cozy Sweater, Mäntel und Strickteile steht vor der Tür. Lena Mantlers hat zusammen mit Marc O’Polo Denim ihre liebsten Herbst-Styles ausgewählt und uns in London präsentiert.

Auch wenn wir gedanklich noch im Freibad liegen, können wir uns gegen kältere Temperaturen und graue Tage bald nicht länger wehren. Der Herbst kommt. Und damit auch die Saison für Layering, Strick und Head to Toe Denim. Welche Herbst-Styles Content Creatorin Lena Mantlers dieses Jahr am liebsten trägt, zeigt sie uns bei einem Trip durch das spätsommerliche London. Marc O’Polo Denim ,Curated by Lena’ ist euer Fashion-Guide für die Herbstsaison.

Kaum eine andere Metropole vereint Stilbewusstsein und Schlechtwetter, so wie die englische Hauptstadt. Zusammen mit Marc O’Polo Denim hat Lena ihre liebsten Damen- und Herren-Pieces kuratiert und zeigt uns, welche Looks die Herbstsaison dominieren werden. Egal ob im Pub, beim City Stroll oder zwischen Terminen, der Fokus der skandinavischen Marke liegt für den Herbst auf comfy Knitwear, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten und nachhaltigeren Materialien, wie Bio-Baumwolle oder recycelten Stoffen.

Grüße aus London: Diese Herbst-Styles lieben wir!

Wer Lena von TikTok, Instagram und Co. kennt, weiß, dass die junge Influencerin selbstbewusst und stilsicher durchs Leben geht. Ihr verspielter und gleichzeitig eleganter Kleidungsstil spiegelt sich auch in ihrer Auswahl der Marc O’Polo Denim Pieces wider. Beim Sightseeing mit Fotograf Sean Thomas setzt Lena auf oversized Sweater, coole Statement-Jacken und gemütliche Hosen. In den herbstlichen Farbwelten, zwischen Teddybär-Braun, Moosgrün und Burgunder-Rot, passt Lena perfekt zu den ikonischen britischen Kulissen.

Egal ob uns bald stürmischer Regen erwartet oder wir einen goldenen Oktober erleben, mit Marc O’Polo Denim sind wir bei jedem Wetter bestens angezogen. Von Lenas ausgewählten Styles könnt ihr euch inspirieren lassen und die Looks ganz easy nachstylen. Eurer perfekten Herbst-Garderobe steht also nichts mehr im Wege. Marc O’Polo Denim ‚Curated by Lena‘ erhaltet ihr im August, September und Oktober im Marc O’Polo Denim Onlineshop, in den Stores und bei ausgewählten Handelspartner*innen.

Bezahlte Kooperation mit Marc O’Polo Denim

