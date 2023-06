Die 26-jährige Pia Ahmed ist Model, Schmuckdesignerin, selbstbestimmt – sie lebt in Berlin, ihre Eltern kommen aus Bangladesch. In ihrem Editorial für BLONDE erzählt Pia gemeinsam mit Fotografin Marlen Stahlhuth ihre Geschichte und holt dafür auch ihre Eltern vor die Kamera.

Bangladesch ist Pia Ahmeds zweites Zuhause, dort lebt der Großteil ihrer Familie. Sie und ihre Eltern leben in Deutschland. Sie ist hier aufgewachsen, fühlt sich auch wie zuhause, aber hätte sich mehr Vorbilder in den Medien und der Modebranche gewünscht, die so aussehen wie sie. Es fehlten ihr Identifikationsfiguren. Trotz der Distanz zwischen Deutschland und Bangladesch fühlt Pia sich ihrer Herkunft sehr verbunden und lässt ihren südasiatischen Background in ihre Projekte und Arbeiten einfließen. Ihr Stil ist ein Mix aus Berlin und Bangladesch, urban und traditionell. Die Kombination aus beidem macht sie zu der Person, die sie sein will – doch nicht immer erkennen und verstehen Menschen Pias Look.

„Den meisten Deutschen ist Bangladesch leider fremd. Viele denken, dass ich aus Indien oder Pakistan komme.”

Pias Vater: Hose und Jacke: Balenciaga, Hemd: Diesel, Weste: Dad’s Own

Pias Mutter: Sari: Mom’s Own

Pia: Hose und Jacke: Guovarde, Top: Diesel, Schuhe: Camper x Ottolinger

Look 1: Sari: Models’s Own

Kleid: Namilia, Sari: Model’s Own, Schuhe: Stylist’s Own

Oberteil: Agent Provocateur



Oberteil: Agent Provocateur, Rock: Paloma Wool, Schuhe: Cult Gaia

Hose und Oberteil: Gerrit Jacobs

Korsett: Box Avenue, Rock/ Sari: Model’s Own

Pia: Sari: Model’s Own

Pias Mutter: Sari: Mom’s Own





Pias Vater: Hose: Gucci, T-Shirt: Diesel, Loafers: Samsoe Samsoe, Cap: Kangol

Pia: Hose und Oberteil: Gerrit Jacobs

Pias Mutter: Sari, Mom’s Own

Pias Vater: Hose und Jacke: Balenciaga, Hemd: Diesel, Weste: Dad’s Own

Pia: Sari: Model’s Own

Jacke: Guovarde, Top: Diesel



Produktion: MADWOMEN productions

Fotos: Marlen Stahlhuth

Video: Larteyley von Hippel

Styling: Elli Drake

Styling-Assistenz: Isidor Levy

Hair & Make-Up: Rim Zemuye, Naomzz

Models: Pia Ahmed und ihre Eltern

Credits Headerfoto: Pias Vater: Hose: Gucci, T-Shirt: Diesel, Loafers: Samsoe Samsoe, Cap: Kangol Pia: Hose und Oberteil: Gerrit Jacobs

